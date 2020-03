Torra utiliza a la BBC para arremeter contra la gestión del Gobierno en plena crisis del coronavirus El presidente de la Generalitat de Cataluña critica las decisiones del Estado el mismo día en que el Ejército llega a las inmediaciones de El Prat de Barcelona para desinfectar las instalaciones

Quim Torra ha concedido una entrevista a la BBC en la que ha insistido en su posición de criticar la gestión del Gobierno de España frente al coronavirus. Como ya ha venido haciendo esta última semana, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha arremetido contra las medidas que desde el Ejecutivo se han tomado para hacer frente a la pandemia en el país.

En la breve entrevista, Torra, incluso, ha llegado a aseverar que la semana que viene la sanidad estará colapsada. Lo hace el mismo día en que el Ejército ha llegado a las inmediaciones del Aeropuerto del Prat de Barcelona para comenzar con las tareas de desinfección de las instalaciones.

El político catalán, que dio positivo por coronavirus después de que el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès se convirtiera en el primer caso en el Ejecutivo catalán, ha manifestado encontrarse bien, con algo de tos y congestión, pero no fiebre.

Cuestionado por la posición del gobierno regional sobre confinar y bloquear la comunidad autónoma, Torra ha defendido, en clave separatista, que es lo que sus expertos le recomiendan. «Nuestros expertos y los científicos que nos están ayudando dicen que solo así, si realmente confinamos a toda la población, se puede», ha dicho.

Take care

keep safe

& stay at home

Aquest és missatge que he transmès en l’entrevista que m’han fet a la @BBCWorldpic.twitter.com/TSasjky1gA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 19, 2020

Desde el programa también le han preguntado sobre la posición del Gobierno que preside Pedro Sánchez y por qué no aceptan los postulados de la Generalitat. «Dicen que no hace falta, que es mejor no cerrar el espacio aéreo. Creemos que no es la mejor solución. Nosotros creemos que si nos confinamos, si nos encerramos en casa, podremos vencer esta batalla», ha sostenido. «La gente está ayudando mucho», ha valorado Torra sobre la actitud de la ciudadanía en la región. «Es un mensaje para todo el mundo: quédate en casa», ha añadido.

«Competencias centralizadas»

Torra ha manifestado que sus «competencias están centralizadas por el Gobierno español», en un claro ataque a los protocolos que ha establecido el Estado durante la declaración del estado de alarma, algo por lo que «puede ayudar menos a la gente». «Hemos pedido al Gobierno central que hagan todo lo posible. Decimos que el mundo que conocíamos antes del coronavirus no va a volver, y todos los gobiernos tienen que hacer todo lo posible», ha señalado.

Tras ser preguntado por el dinero que se está facilitando a todos los afectados por la pandemia, Torra ha vuelto a señalar al Gobierno de España. «Es algo que hemos pedido al Gobierno central y, razonable que la gente pregunte sobre lo que pasará que está trabajando en casa, la gente que no puede salir a trabajar, pero es algo sobre lo que necesitamos grandes acuerdos».