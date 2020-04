Torra pide reactivar la mesa Estado-Generalitat tras superar el pico de la epidemia El presidente catalán afirma que debe retomarse el diálogo por la existencia de «presos políticos y exiliados»

ABC Barcelona Actualizado: 23/04/2020 11:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sugerido al Gobierno de Pedro Sánchez reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña al considerar que ya se han superado los «picos» de la pandemia de coronavirus. En este sentido, el jefe del ejecutivo autonómico ha asegurado que aceptó posponer la segunda reunión de la mesa de negociación Estado-Generalitat, que debía celebrarse en marzo, por l crisis sanitaria pero que esta cuestión debe retomarse pronto.

«Que estemos ahora centrados en la gestión de la epidemia no quiere decir que hayamos renunciado a ninguna de las reivindicaciones», ha recalcado al recordar la existencia, a su parecer, de «presos políticos y exiliados» en Cataluña. «Si representa que hemos superado los picos respectivos de la epidemia y que estamos entrando en otros escenarios, también estamos entrando en un momento en que podemos tener esta discusión política pendiente», ha afirmado en declaraciones a «El Punt Avui».

Torra ha cargado contra el Gobierno del Estado por su gestión de la crisis y ha deplorado su imagen comunicativa. «Nosotros no sacamos a los militares en las ruedas de prensa. No lo hemos visto en ningún otro país del mundo», ha apuntado. «Ahorremos toda la terminología de guerra y belicista, porque no estamos en guerra; luchamos contra una epidemia en la que hemos de aplicar criterios científicos, sentido común y planificar las cosas», ha insistido.