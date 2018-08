Torra defiende la pancarta contra el Rey en plaza Cataluña como libertad de expresión El presidente catalán aboga por homenajear a las víctimas y a los servicios públicos que trabajaron durante los atentados:

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cree que la pancarta sobre el Rey se enmarca en la libertad de expresión y ha explicado que los Mossos d'Esquadra solo han ido a ver sus condiciones por motivos de seguridad, pese a que en las imágenes se podía ver cómo agentes de la policía catalana intentaban, sin éxito, descolgar la pancarta. Con todo, Torra ha asegurado que este viernes «no es el día» para hablar del Rey.

Este mismo viernes, los Mossos d'Esquadra han asegurado que la competencia para instar a la retirada de la pancarta colgada por unos independentistas en la plaza de Cataluña contra de la presencia del Rey es del Ayuntamiento de Barcelona, ya que no supone ningún riesgo para bienes ni personas. En un comunicado, los Mossos d'Esquadra sostienen que la retirada de esta pancarta, que anoche colgó un grupo de independentistas en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña, sólo estaría justificada por su parte por "vía de urgencia" si supusiera un peligro para los bienes y las personas.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, Torra y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han recordado como vivieron los instantes posteriores a los atentados del pasado agosto y han elogiado la respuesta de la sociedad catalana, sobre todo por parte de los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Torra ha insistido en la necesidad de homenajear a las víctimas y a los servicios públicos que trabajaron durante los atentados: «Es un día de hacer memoria, de recordar a los profesionales y de valorar la ciudadanía, que siempre está ahí».

El presidente de la Generalitat también ha pedido disculpas por si en algún momento las víctimas de los atentados no se han sentido acompañadas: «Si la Generalitat ha fallado me gustará revisarlo, estoy a su disposición».

Puigdemont, por su parte, ha criticado que los Mossos d'Esquadra no tuvieran ningún aviso sobre el imán Es-Satty y que no haya habido voluntad política para investigar los vínculos entre éste y el CNI: «Es grave que un año después no haya habido la mínima decencia y respeto a las víctimas por parte del parlamento español de poner en marcha la comisión de investigación».

«¿Por qué esta información vital se ocultó a la policía catalana? La policía no tenía la información, y la tendría que haber tenido. Si no tiene las herramientas adecuadas no podemos prestar el servicio debido en un derecho fundamental en democracia, que es la seguridad", ha añadido Puigdemont.