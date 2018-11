Torra cree que los presos por el 1-O serán tratados como los presos de Guantánamo... y sin desayunar Batet: «No sabrán a qué hora se tendrán que levantar por la mañana, no tendrán despertador ni reloj»

Daniel Tercero

Barcelona Actualizado: 21/11/2018 13:58h

Torra teme que a los líderes del 1-O, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo, se les trate como a los presos en Guantánamo (prisión militar estadounidense en la isla de Cuba). El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha dado por bueno y compartido, este miércoles en la sesión de control al gobierno catalán, el análisis que Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya (JpC), ha realizado en su pregunta parlamentaria. Tras comparar a España con Turquía, ahora… Guantánamo.

«Lamentamos y vemos que España actúa como Turquía, y lo decimos con tristeza. Y ahora lo que nos preocupa, ante este juicio injusto (…), es que España, de comportarse como Turquía, no se comporte, en relación al trato con los presos durante el juicio, como Guantánamo», ha expuesto Batet, hoy, durante el turno de intervención parlamentaria de JpC. Además, el portavoz de JpC ha mostrado su preocupación por la intendencia que los presos tendrán que soportar durante el juicio ante el Tribunal Supremo, en Madrid, previsto (aún sin fecha) para dentro de unas semanas.

Así, ha añadido: «Se tendrán que trasladar a prisiones cerca de Madrid, no sabrán a qué hora se tendrán que levantar por la mañana, no tendrán despertador ni reloj; tendrán que ir en furgones en la forma violenta en la que fueron trasladados —cuando estuvieron meses atrás en las cárceles de Madrid—; irán sin desayunar, les darán un bocadillo frío, no podrán comer, comerán frío, llegarán tarde a la prisión y en unas condiciones totalmente penosas e injustas». Y ha completado su turno con una crítica al Poder Judicial español: «No hay separación de poderes ni hay independencia judicial».

«Compartimos todo este análisis»

Tras la intervención de Batet ha sido el turno para Torra, que no ha dudado en dar por bueno y compartir el análisis de su compañero de filas. «Sabe que compartimos todo este análisis de un Poder Judicial que, cuando pensamos que ya no se puede desprestigiar más… no, nos equivocamos, porque dan otro paso más adelante hacia una deriva que ya no saben dónde puede acabar, que será justamente en el juicio de nuestros presos políticos».

Para Torra, no hay duda: «Nos encontramos ante un sistema judicial español con un desprestigio absoluto. (…) El Poder Judicial español, su cúpula, está devastada, y por tanto es absolutamente imposible pensar que nuestros presos políticos puedan tener un juicio justo, es absolutamente imposible. Y esto lo hemos de denunciar».