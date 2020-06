Torra da la bienvenida al nuevo partido nacionalista catalán criticando que no defienda posiciones radicales «Proclamar la 'lealtad en España' es toda una declaración de principios», señala el presidente de la Generalitat

ABC Barcelona Actualizado: 27/06/2020 16:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha dado la bienvenida al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) lamentando que la nueva formación política haya declarado en su congreso constituyente la voluntad de recuperar «la confianza» y «la lealtad en España».

A través de un tuit, Torra ha criticado así al nuevo partido político que dirige Marta Pascal, quien fuera coordinadora del PDECat, dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y diputada autonómica en el Parlamento catalán durante el intento de sedición de 2017.

Amb presos polítics i exiliats, amb el dret d’autodeterminació negat, amb la Generalitat vexada per l’estat d’alarma, proclamar la “lleialtat a Espanya” és tota una declaració de principis https://t.co/iAy62O2glu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 27, 2020

«Con los presos políticos y exiliados, con el derecho a la autodeterminación negado, con la Generalitat vejada por el estado de alarma, proclamar la 'lealtad en España' es toda una declaración de principios«, ha escrito el presidente autonómico, haciendo referencia al PNC.

En su intervención de este sábado, Pascal ha afirmado que el nuevo partido no es «la muleta de nadie», «ni una rama ni ninguna hoja de ningún proyecto del pasado». «Este momento no pide ni frentismo, ni bloques, ni trincheras», ha añadido Pascal, que lidera desde hoy un partido independentista pero que no defiende posiciones unilaterales.