Torra arremete contra el Estado en un mensaje pronunciado solo en catalán e inglés

Después de desplazarse hasta la prisión deBrians 2 de Barcelonapara reunirse con los dirigentes independentistas que serán juzgados a partir del 12 de febrero en el Supremo, el presidente catalán, Quim Torra ha pronunciado un «mensaje institucional» en el que ha arremetido contra el Estado en catalán e inglés. TV3, que acostumbra a acortar cualquier intervención en castellano, ha emitido íntegramente las palabras del «president» en la lengua de Shakespeare.

«Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España», ha dicho Torra escoltado por sus consejeros en la galeria gótica del Palau de la Generalitat, lugar reservado para intervenciones solemnes de los presidentes catalanes. El mensaje dirigido a prensa internacional, ha hablado repetidamente de los presos trasladados hoy a Madrid.

▶ #President@quimtorraipla: "We call on the international community and anyone committed to justice and freedom to join the Catalan people in their defence of principles and values that make the world a place, more fair, more safe and more free". pic.twitter.com/AytR4NFfzD