Torra amenaza a Sánchez y ERC de que 2020 será el momento de «la verdad» y de evitar los «engaños» El presidente de la Generalitat reitera que no aceptará que la JEC le inhabilite en cumplimiento de la sentencia del TSJC

Año nuevo. Nuevo discurso. Mismas reivindicaciones. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pronunciado esta noche el mensaje institucional con motivo de Fin de Año, televisado por TV3, con el mismo objetivo político que el pronunciado el año pasado, con el añadido, eso sí, de que, en esta ocasión, ha asegurado que no aceptará que la Junta Electoral Central le inhabilite.

En un breve discurso, Torra ha reiterado que si el Gobierno de España -al que no ha citado explícitamente- quiere «soluciones políticas y democráticas» para lo que tanto el PSOE como los independentistas definen como «conflicto político» en Cataluña, el Ejecutivo debe aceptar la celebración de un referéndum de autodeterminación y una relación «bilateral» con la Generalitat.

Este mensaje de Torra también se puede interpretar como un dardo enviado a ERC, partido que está cerrando un acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, y que no incluirá la celebración de un referéndum: «No hay ninguna solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho de autodeterminación y su ejercicio. No podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos ».

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha insistido en que, desde su punto de vista, «hace falta recuperar el sentido de la unidad que nos permitió hacer el referéndum del 1 de octubre» , un mensaje solo para los secesionistas, por lo que ha adelantado que el próximo año será el momento en el que los políticos deben decirse «la verdad».

Acusa a España de «asfixia financiera»

Además, con la vista puesta en el viernes, 3 de enero, cuando se reúne la JEC para tratar su inhabilitación, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le ha condenado en sentencia no firme, Torra ha señalado que: «No permitiré, ni aceptaré, que un tribunal -y todavía menos una junta política- suplante la sobernaía de los catalanes».

El presidente autonómico también ha recurrido a los hits habituales de los partidos independentistas, como que pese «al buen nivel de los indicadores económicos» de Cataluña, «tan solo la libertad y la soberanía completa nos permitirá conseguir una sociedad justa y llena de oportunidades para todo el mundo».

Y ha acusado a España de mantener «la asfixia financiera, inversora y el déficit de infraestructuras» para con Cataluña, lo que supone «un lastre constante y sistemático para el bienestar de la sociedad catalana». En resumen, según Torra, en 2019, «los catalanes hemos vidido en una democracia secuestrada».

Finalmente, el máximo representante del Estado en la comunidad se ha referido al juicio del procés , que ha vuelto a definir como «un juicio de vergüenza» y una «farsa jurídica». En este sentido, Torra considera que: «Ahora mismo, el Estado español infringe la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace falta que se libere inmediatamente al vicepresidente Oriol Junqueras y, también en consecuencia, se declare la nulidad del juicio al procés ».