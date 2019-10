Tensión entre radicales independentistas y españolistas Los Mossos d'Esquadra evitaron que las dos concentraciones en la plaza Artós se juntaran para agredirse

Calma tensa en la plaza Artós de Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra tuvieron que ejercer de dique de contención entre independentistas y ultras españolistas durante casi dos horas. Un despliegue que convirtió el barrio de Sarriá en una ratonera de calles cortadas y sirenas azules que, al final, no pasó del intercambio de insultos y consignas y algún lanzamiento puntual de pintura contra el cordón policial y los periodistas que cubrían la concentración.

En las ventanas y los balcones, los vecinos seguían con cara de asombro una marcha que se creía que la habían convocado los de Artós, entidad constitucionalista, pero que lo negó, y replicada por independentistas catalanes y autodenominados antifascistas. Así, mientras a un lado de la plaza los radicales independentistas cantaban Els Segadors y daban vivas a Terra Lliure, al otro lado ondeaban banderas españolas y se oían cánticos como «Puigdemont a prisión», «Artur Mas, cámara de gas» y «La república no existe, idiota».

La presencia de manifestantes de ultraderecha entonando el Cara al sol y proclamas como «El Valle no se toca» tensó un poco más una situación que, sin embargo, no fue a mayores: poco antes de las nueve de la noche se retiraron los elementos más radicales y el grupo independentista, parapetado tras una pancarta en la que podía leerse «Fuera fascistas de nuestros barrios», dio media vuelta y desapareció escoltado por los Mossos. No sin antes, eso sí, lanzar pintura verde a los Mossos y periodistas y repetir vivas al Comando Barcelona.

«¿Dónde están los CDR?», cantaban al otro lado. Y, por un momento, parecía que un grupo se había echado a las calles a buscarlos. Pero no. Sólo daban vueltas por Sarriá. «Si nos pegan no cenamos», dijo un joven justo antes de esfumarse por la primera esquina siguiendo a otro grupo que, ese sí, había puesto rumbo a Gracia.

Al acabar la concentración, los ultras se dirigieron al centro de la ciudad, para intentar encontrarse con las miles de personas que habían acudido a la convocatoria de los CDR, en el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gracia. Los Mossos d'Esquadra frenaron su avance en la calle Aragón.