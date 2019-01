Un supuesto «illuminati» estampa su coche contra la puerta de los estudios de TV3 El coche ha roto un cristal de la puerta principal, sin que haya habido heridos

Un hombre ha estampado su coche contra la puerta del acceso principal de los estudios de TV3 en Barcelona este miércoles poco antes de las 15 horas, posteriormente ha sido detenido y llevado a dependencias policiales. Fuentes de la cadena consultadas por Ep han explicado que se trata de una persona que se reivindica como «illuminati» que ya fue este martes al edificio de la televisión autonómica con una pancarta a protestar.

El coche del supuesto «illuminati» ha roto un cristal de la puerta principal, sin que haya habido heridos, y el personal de seguridad lo ha retenido hasta que han llegado rápidamente los Mossos d'Esquadra y la Policía Local, que se lo han llevado a dependencias policiales.

Según informa el digital «El Món», el ataque ha sido voluntario pero no estaría motivado por un móvil político sino que habría sido motivado por alteraciones psicológicas del detenido, que permanece bajo custodia policial. Según han relatado algunos testigos visuales, el atacante llevaba una corona de roscón de Reyes en la cabeza y explicó a gritos el motivo de su acción.

Al parecer, el hombre considera que los «Illuminati», el supuesto gobierno en la sombra según algunas teorías de la conspiración, no tenían bastante presencia en la televisión pública. No en vano, este mismo personaje ya se habría acercado a los estudios este martes y habría montado guardia con un cartel donde ponía «¿Por qué los Iluminados no podemos salir a TV3?».