Sánchez Costa sustituirá a Bosch al frente de Societat Civil Catalana

El historiador y ex diputado autonómico del PP Fernando Sánchez Costa será el próximo presidente de Societat Civil Catalana (SCC) a partir del 26 de junio, fecha en la que se celebrará una asamblea extraordinaria de la entidad constitucionalista para renovar a los miembros de la junta directiva, incluido su presidente, Josep Ramon Bosch.

Ayer, el mismo Bosch confirmó su dimisión al considerar que su segunda etapa al frente de SCC -desde enero de este año y tras la salida convulsa de su anterior presidente, José Rosiñol- ha concluido y anunció la celebración de una asamblea para renovar la cúpula de la entidad y, también, modificar los estatutos de la asociación con la intención de «fortalecer la estructura territorial y sectorial».

Aunque a la asamblea, en la que los aproximadamente doscientos socios tendrán la última palabra, podría acabar por presentarse otra candidatura, varias fuentes de SCC consultadas por ABC este miércoles no dan ninguna posibilidad real a otro candidato que no sea Sánchez Costa, que contaría además con el visto bueno del PSC y del PP -no así de Cs, partido que se descolgó de la asociación a primeros de año-, y con los que SCC colabora regularmente y mantiene buenas relaciones.

El próximo presidente de SCC nació en Barcelona en 1984. Sánchez Costa fue diputado del PP en el Parlamento de Cataluña (2012-2017), pero su carrera profesional está ligada al mundo universitario. Tras estudiar humanidades y periodismo se doctoró en Historia, especializándose en la II República española, y ha sido profesor en la Universidad Internacional de Cataluña. Desde hace un año, trabaja en la estructura de SCC, por lo que conoce bien su funcionamiento. Ayer, ABC intentó contactar con él, pero no devolvió las llamadas.

Dificultades internas

Sánchez Costa sustituirá a Bosch después de que este haya cumplido el «encargo», según dijo ayer, que recibió cuando se hizo con la presidencia de SCC por segunda vez -la primera etapa fue entre 2014 y 2016- y dio por zanjada la crisis interna que explotó a finales de 2018. Bosch informó ayer de que en la asamblea del día 26 se presentarán dos auditorías internas que demuestran que no hubo «ni malversación ni irregularidades» en la gestión de la entidad, acusaciones que motivaron la salida del anterior presidente y cambios en la dirección.

Al margen del nuevo presidente, los socios también deberán elegir en la asamblea a todos los miembros de la nueva junta directiva de la entidad, hasta un total de quince. Actualmente, solo está formada por seis personas y, según varias fuentes consultadas por este diario, todo indica que el vicepresidente, Àlex Ramos, y el tesorero, Xavier Marín, optarán a la reelección, mientras que Esperanza García, diputada autonómica del PP, es seguro que dejará una de las vocalías para poder centrarse en el Parlamento de Cataluña.

La continuidad de algunos de los actuales miembros de la junta directiva de SCC podría ser el motivo principal por el que, finalmente, se presentase una alternativa a Sánchez Costa en la asamblea extraordinaria. Algunos de los damnificados por la crisis de hace medio año estarían «valorando», según confirmaron a ABC, la configuración de una candidatura no oficialista.

En este sentido, Bosch reconoció las dificultades de cara al día 26 de junio y admitió que se está llevando a cabo «un diálogo entre las diferentes familias» que dominan la entidad. Y añadió que, en su opinión, «hacer un mínimo común denominador es muy difícil» en SCC, debido a «las tensiones internas e ideológicas tremendas» que comporta que en la asociación convivan «tantas sensibilidades» como ideas políticas articuladas en partidos.

«Catalanidad»

En cualquier caso, el presidente saliente sí dejó claro que la nueva dirección deberá asumir la línea estratégica aprobada recientemente por los socios, que tiene un recorrido de dos años y que pasa por acercar la entidad a posiciones catalanistas clásicas.

Bosch recordó que esta línea de trabajo de SCC pasa por «la necesidad de articular de nuevo de forma armónica la conciencia de la catalanidad» y de «construir un necesario y renovado relato de España que tenga un marcado acento catalán».

Como ejemplo de la complejidad catalana, el presidente de la entidad confesó que en las elecciones municipales del 26-M votó a ERC: «Fue una cuestión familiar, no ideológica». El candidato de ERC en Santpedor (Barcelona), donde reside Bosch, era su primo.