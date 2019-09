Rivera compara los plenos del Parlament de septiembre de 2017 con el golpe de Tejero El líder de Cs advierte a Torra de que «no vuelva a las andadas»

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha rememorado el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión', que este viernes cumple dos años, y ha asegurado que "desde Tejero no se veía un ataque a la democracia española de tal magnitud".

En una comparecencia ante las puertas del Parlament junto a la portavoz de Cs en el Congreso y exlíder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, y todo el grupo del partido en la Cámara catalana, ha defendido que ese pleno se debe recordar por "memoria democrática" y ha advertido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de las consecuencias que tendrá si quiere repetirlo.

"Señor Torra, solo tiene un camino, puede escoger: acatar y cumplir, y, por tanto, ser demócrata, o no ser demócrata e incumplir y pasar a ser un delincuente, y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados", ha avisado.

Rivera ha sostenido que el pleno del 6 y 7 de septiembre fue el inicio del "golpe de estado" del independentismo, ya que cree que se vulneraron los derechos de la oposición, el Estatut y la Constitución, y que fue un intento de romper la convivencia de la sociedad catalana.

Para él, es necesario rememorar ese pleno por "memoria para que no vuelva a pasar" lo que pasó, ya que cree que el independentismo quiere que la gente olvide esos días. "Torra parece que no solo quiere que olvidemos, sino que quiere volver a las andadas", en referencia a las palabras del presidente de la Generalitat sobre que no acatará la sentencia del 1-O si condena a los presos soberanistas y su apelación a la confrontación con el Estado.

Sobre la posible respuesta del soberanismo a la sentencia, Rivera ha utilizado la iniciativa del 'Tsunami Democràtic para describir las consecuencias del proceso independentista en Cataluña. "El tsunami ya ha llegado. Ha arrasado el comercio, la seguridad ciudadana, que está olvidada por la Generalitat, ha arrasado con el respeto institucional, tienen el Parlament bloqueado, el tsunami separatista ha arrasado con el prestigio de Catalña en el mundo y ha arrasado con la convivencia", ha relatado.

Por eso, ha exigido a Torra que abandone su objetivo de la independencia y reconozca la Constitución: "Es momento de decirle a Torra que ya basta. Abandone la vía separatista, reconozca el Estatut y la Constitución. Es el único lugar posible para entendernos entre distintos. Fuera de la Constitución, fuera del acatamiento de las leyes y de las sentencias de los jueces no hay democracia, es selva".

Además, ha afirmado que Cs está preparado para unas elecciones catalanas, después de haber escogido en primarias a Lorena Roldán como candidata a la Presidencia de la Generalitat: "Tenemos a la mejor candidata posible". El líder del partido naranja ha fijado como objetivo volver a derrotar al independentismo en las urnas, como hicieron en las elecciones autonómicas de 2017, pero esta vez logrando una mayoría parlamentaria.

"Tenemos que configurar una mayoría social y parlamentaria por la convivencia, por la democracia y que respete lo que hemos logrado juntos. Que mire al futuro y que no olvide lo que sucedió el 6 y 7 de septiembre, que fue un golpe de estado posmoderno utilizando una institución del Estado contra el Estado", ha sentenciado, informa Ep.