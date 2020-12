crisis independentista La reunión de JpC con partidos ultra desencadena la enésima batalla interna del separatismo ERC pide que el vicepresidente primero del Parlament dimita por «blanquear a la extrema derecha»

Jesús Hierro SEGUIR Barcelona Actualizado: 05/12/2020 13:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La política catalana, a expensas de la guerra interna del independentismo

Nueva batalla de la perenne guerra interna del secesionismo, ahora, a dos meses de las elecciones autonómicas. La participación del vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa, de Junts per Catalunya (JpC), en una reunión virtual con partidos minoritarios independentistas, entre los que también había fuerzas de extrema derecha, ha desencadenado una nueva contienda entre Esquerra y los posconvergentes. El partido que lidera Oriol Junqueras ha reclamado la dimisión de Costa por «blanquear a la extrema derecha», y este se ha revuelto contra los republicanos recordando viejas rencillas.

Costa, del sector más hiperventilado del independentismo, participó el jueves en una reunión por videoconferencia con fuerzas minoritarias independentistas que tenía como objetivo explorar las posibilidades de conformar un frente electoral separatista inequívocamente partidario de la vía unilateral para la secesión. Al encuentro asistieron fuerzas extremistas como el Front Nacional de Catalunya o Força Catalunya, el grupúsculo que lidera Santiago Espot. Y cuando Nació Digital desveló aquel encuentro, Costa se apresuró a justificar que no sabía que esos grupos acudían a la cita y a pedir perdón a JpC y a su candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, por si le podía «perjudicar» en sus aspiraciones electorales. Pero la batalla en las redes ya se había desencadenado.

Habían sido el presidente de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, y el líder del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes reprocharon a Costa su encuentro con los ultras. El posconvergente reaccionó recordando el famoso tuit de Rufián sobre las «155 monedas de plata» escrito en octubre de 2017 después de trascender que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, barajaba convocar elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo. «¿Aún te ves con autoridad para dar lecciones?», le ha espetado Costa.

«La próxima campaña será muy sucia»

Todo ello vino precedido de un hilo de tuits que Costa escribió tras saltar la polémica: «Cualquiera que me conozca sabe que no iría nunca a una reunión con ultras. Si ayer hubiese sabido que estarían, no me habría conectado. Si al principio hubiese oído quiénes eran los presentes, me habría desconectado. Entré de buena fe». Y el expresidente de la Generalitat Quim Torra salió a su rescate: «Si alguien ha luchado con todas sus fuerzas para que no nos desviáramos del mandato del 1 de octubre es Josep Costa».

En aquella serie de tuits Costa también decía a Esquerra: «Dicen que prevéis que la próxima campaña será muy sucia». La guerra civil independentista entre las dos mayores fuerzas del separatismo, desorientadas tras el fracaso del intentó de secesión de 2017, está servida.