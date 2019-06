TV3 oculta la portada de la edición catalana de ABC El canal de información continua de la Generalitat utiliza el incendio de Tarragona para desinformar a los espectadores

La edición catalana de ABC salió por primera vez en 1988. La de El País, en 1982. Y la de El Mundo, en 2004. Sin embargo, para TV3 siguen siendo periódicos «de Madrid», pese a que estos son diarios (en sus distintas ediciones) que se pueden comprar en cualquier quiosco de España, también en los de Cataluña.

Así, para los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la empresa pública de la Generalitat, cualquier catalanización de estos diarios «de Madrid» es mejor obviarla, aunque suponga esconder la realidad, es decir, engañar a los espectadores (TV3) o a los escuchantes (Catalunya Ràdio).

Solo de esta manera se puede explicar que este viernes, en el canal de información continua 3/24, durante el repaso de las portadas de los principales diarios que se venden en Cataluña, se haya utilizado el incendio que asola miles de hectáreas de la provincia de Tarragona para marcar diferencias entre los nuestros y los de fuera.

ABC, El País, El Mundo y La Razón llevan en sus portadas de hoy fotos y referencias al incendio. El País, la única imagen de su página principal; El Mundo y La Razón, una de las dos fotografías; y ABC, su gran tema de portada, que en la edición catalana exhibe dos asuntos de referencia directa con Cataluña, y el titular: «El fuego de Tarragona avanza sin control».

Sin embargo, para los responsables del repaso de las portadas en el canal de televisión público de la Generalitat, los diarios «de Madrid» son insensibles con el incendio: «Para los diarios de Madrid, el incendio del Ebro no es la noticia más destacada», a diferencia, aseguran, del Ara, La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui y Diari de Tarragona.

En el canal 3/24 no parece importarles que el tratamiento del devastador incendio sea prácticamente el mismo en La Vanguardia y El País, o que ABC lleve dos días (ayer jueves y hoy viernes) llevando la información a su portada de la edición catalana, que no es la misma de la edición nacional (que es la que exhiben en el 3/24), pues cuando la actualidad lo requiere el diario de Vocento ofrece a los catalanes una portada propia. Como todo el mundo sabe, «España» no informa, pero «Europa», sí...