El relevo en Ciudadanos no engrasa la coalición constitucionalista en Cataluña PP y PSC ven el cambio de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa como un asunto interno

El sorpresivo relevo del candidato de Ciudadanos para las próximas elecciones en Cataluña anunciado con nocturnidad el pasado miércoles -Carlos Carrizosa sustituirá a Lorena Roldán- se ha justificado desde el partido naranja como un paso necesario para facilitar una posible plataforma o coalición de partidos constitucionalistas de cara a unos comicios aún sin fecha. El partido quiere que su candidato tenga «exclusivamente cargo público en Cataluña, para que no pueda ser identificado como un candidato de siglas y difumine cualquier idea de partidismo, facilitando así una futura coalición constitucionalista», apuntaba el comunicado del Comité Permanente del partido en una alambicada formulación que en los partidos directamente aludidos, en este caso PSC y Cs, se ha acogido con las cejas en alto.

Ni en el PSC, formación que ya ha rechazado de plano la posibilidad de cualquier tipo de alianza, ni en el PP, más abiertos a considerar un acuerdo, aunque solo sea parcial en varias provincias, el cambio de Roldán por Carrizosa no modifica para nada las cosas con respecto a un hipotético pacto que ahora mismo más que verde no es ni semilla. «Es un asunto propio de Cs, esto no cambia nada, que no nos usen como coartada para justificar sus decisiones internas», apuntaba ayer en declaraciones a ABC el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien recuerda que, para empezar, las elecciones no están ni convocadas. De hecho, ya surgen voces dentro del independentismo que señalan la oportunidad de que una vez Quim Torra sea inhabilitado por el Tribunal Supremo se apure hasta el final de la legislatura (diciembre 2021) con otro presidente.

PSC: «Defenestración»

La misma opinión con respecto a Cs tienen en el PSC. Tal y como apunta a este diario el diputado Ferran Pedret, el argumento esgrimido por Cs para proceder al cambio «suena más bien a pretexto para lo que vemos que es más bien una defenestración de la anterior candidata». Que Carrizosa lidere ahora la candidatura tampoco cambia nada para los socialistas. «Los motivos de nuestra negativa no son personales, sino estructurales. Llevamos años diciendo que no compartimos la política de bloques y no vamos a sumarnos a ella», explica Pedret, que justifica la negativa también por una cuestión práctica: «Las coaliciones, incluso integradas por partidos afines, como se ha visto en el País Vasco, no acostumbran a sumar. Menos funcionaría aquí». En el Parlamento actual la suma de Cs, PSC y PP arroja 57 escaños, a mucha distancia de los 68 de la mayoría, y por tanto muy lejos del «vuelco electoral» sobre el que ayer mismo volvía a insistir la sacrificada Roldán.

Descartado el PSC, el único partido susceptible de sumar sería el PP, algo sobre lo que ayer se recordaba de nuevo desde Cs. Entre los populares, sin embargo, hay muchas reservas, y lo que hace poco menos de un año se veía como una posibilidad, ahora casi se interpreta como la búsqueda a la desesperada de Cs de revertir lo que se anticipa como un correctivo electoral en los próximos comicios. La experiencia de lo sucedido en el País Vasco, y el giro dado por el partido naranja hacia una mayor colaboración con el PSOE llevan a los populares catalanes, asume Alejandro Fernández, a temer que una hipotética coalición restaría más que sumaría.

Gerona y Lérida

En este sentido, tal y como explicó ABC, una de las posibilidades es que la coalición se limite a las provincias de Gerona y Lérida, donde ambas formaciones son más débiles y donde el sistema de reparto de diputados por restos penaliza a los partidos más pequeños. Ahora mismo, en la dirección del PP catalán todavía se está en la fase de sondear el territorio, ver la reacción de los militantes, muy lejos aún de un posible acuerdo. «No se descarta ninguna opción», explica Fernández. «Con Cs perdiendo en las encuestas no se hará nada para salvar a nadie. Se está estudiando si vale la pena ir juntos en Lérida y Gerona», añaden fuentes del partido.

Hay otra cuestión que en el PP se tiene muy en cuenta y es que una posible alianza con Cs, más después de que este partido pudiese apoyar los Presupuestos Generales del Gobierno de PSOE-Podemos, dejaría el campo abierto a Vox, formación a la que la encuesta electoral más reciente («El Periódico», 19 de julio) le hace estrenarse en el Parlament con entre cinco y seis diputados. «Antes de hablar queremos ver a dónde va Ciudadanos», insiste Alejandro Fernández.

Si el cambio de candidato en Cs no parece que sirva para facilitar una alianza electoral, sí que ha servido para que surjan críticas internas dentro del partido por las formas en que se ha producido. En una formación que ha hecho bandera de la elección de sus candidatosmediante primarias, Roldán, elegida por este sistema el pasado verano con el apoyo del 88,6% de la militancia, ha sido sustituida por una decisión del Comité Permanente. El partido alega que los estatutos contemplan prescindir de la mismas en la elección de los candidatos en caso de «excepcionalidad política, económica y sanitaria», lo que a su criterio se produce de manera sobrada en Cataluña..