Quim Torra ya no es diputado del Parlamento de Cataluña Torrent acepta el escrito del secretario general y JpC quiere que la decisión (avalada por ERC) la vote el pleno y se desautorice al secretario general de la cámara

D. Tercero / M. Vera Barcelona Actualizado: 27/01/2020 14:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya no es diputado del Parlamento de Cataluña. La Mesa que dirige la cámara autonómica ha finalizado este mediodía una reunión en la que su presidente, Roger Torrent (ERC), ha aceptado el escrito del secretario general del legislativo, Xavier Muro, ordenando a los servicios de la cámara que le retiraran el acta e informando de ello a la Junta Electoral.

De esta manera, Torra ya no podrá votar en el pleno de esta tarde, pero sí mantiene el cargo de presidente de la Generalitat, pese a que Ciudadanos y el PP consideran que si no es diputado autonómico no puede ser presidente del gobierno catalán. Para JpC, sin embargo, la decisión de Muro corresponde a una estrategia de ERC para dañar a su grupo parlamentario, al que pertenece Torra.

Según han informado fuentes parlamentarias, Torrent, en la reunión de la Mesa, ha dicho que no puede hacer «nada» para evitar la pérdida del escaño de Torra, una vez el secretario general ha dado las órdenes al resto de funcionarios. Así, la Mesa ha asumido el escrito de Muro, con la oposición de JpC. La decisión no se ha votado y tampoco una propuesta de JpC que pretendía «dejar sin efecto» el escrito de Muro. Con este paso, el dirigente de ERC se convierte en el blanco de todas las críticas de JpC de cara a un posible adelanto electoral.

En este juego contra Torrent también está participando la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que al poco de conocer el escrito de Muro y antes de que la Mesa diera por recibido el texto del secretario general ya había convocado de urgencia, para el inicio del pleno de esta tarde, una concentración en apoyo de Torra.

En paralelo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) ha aceptado el escrito de Muro y ha remitido al Parlamento de Cataluña el nombre del sustituto de Torra, credencial que hoy mismo será validada para Maria Senserrich, quien ya había sido diputada autonómica de CiU. Igualmente, la JEP ha dado su visto bueno a que Ferran Mascarell sustituya a Carles Puigdemont, una vez que este ya tiene el acta de eurodiputado y son cargos incompatibles.

Con todo, el objetivo de JpC pasa ahora por centrarse en Torrent. Fuentes de la dirección de JpC han denunciado ante los periodistas que «Torrent le ha quitado el escaño a Torra» y que «ERC se ha alineado con la oposición para haciendo caso a la JEC y el Supremo, quitándole la posibilidad de defensa al presidente de la Generalitat». Unas declaraciones que solo han hecho que agrandar el rumor de un posible adelanto electoral en Cataluña.

En este sentido, tras conocer el resultado de la Mesa, y a poco más de una hora del inicio del pleno (previsto para las 15.00 horas), Sergi Sabrià, presidente de ERC en el Parlamento de Cataluña, ha convocado una rueda de prensa para advertir a sus socios de gobierno de que, a partir de ahora, el primer objetivo debe ser «blindar el cargo del presidente de la Generalitat» y evitar las urnas porque, desde su punto de vista, no aceptar la decisión de la JEC y el Supremo supondría el «colapso de las instituciones».

«No nos parece que sea el momento de unas elecciones, sino de aprobar los presupuestos», ha añadido Sabrià, quien, además, ha indicado que para ERC, simbólicamente, Torra «sigue siendo diputado», pese a que Torrent no permitirá que vote en el Parlamento de Cataluña.