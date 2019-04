La JEC, Puigdemont y los «extramuros» de la Justicia La Junta Electoral no permite a quienes están «extramuros» del ordenamiento jurídico concurrir a las europeas Boyé, Trias y Talegón, sustitutos de los candidatos vetados

«Nos encontramos con que quienes están extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la Justicia incumplen, se colocan voluntariamente en una situación de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral y pretenden obtener así un beneficio». La Junta Electoral Central (JEC) decidió ayer excluir de la lista de Lliures per Europa (Junts per Catalunya) a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí porque «no son residentes en las localidades donde figuran empadronados sino que desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la Justicia».

La decisión de la JEC –que responde a unas peticiones del PP y de Cs– supone un batacazo para el expresidente de la Generalitat que se fugó de España después de proclamar la independencia de Cataluña –por dos veces– y de que el Senado aprobase la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a finales de octubre de 2017.

Ahora, solo un día después de que JpC obtuviera los peores resultados del nacionalismo conservador catalán en unas elecciones generales –con siete escaños–, la JEC deja descabezada la lista de este espacio ideológico que se presenta en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Además de Puigdemont, que lideraba la lista, la JEC también deja fuera de la misma a Comín (número dos) y Ponsatí (número tres), ambos exconsejeros autonómicos, por los mismos motivos que al líder de JpC.

Básicamente, según consta en el acuerdo de la JEC, que dio a conocer en la tarde de ayer –si bien el fallo se adelantó por la mañana–, los tres afectados son inelegibles porque no cumplen con los requisitos para ello, entre otros, además de la residencia en la localidad de empadronamiento, la limitación de sus «derechos políticos», en referencia al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recuerda que quedan suspendidos los derechos de quien esté acusado en firme de rebelión. La decisión cuenta con un voto particular firmado por cuatro de los deiciséis miembros de la JEC.

Los relevos

Tras conocer la decisión y por la premura de los plazos (hoy se publican las listas definitivas y hay dos días para la impugnación del acuerdo de la JEC), JpC anunció que, además de recurrir la decisión ante los tribunales, los tres afectados serán sustituidos por Gonzalo Boye, uno de los abogados de Puigdemont; Xavier Trias, exalcalde de Barcelona; y Beatriz Talegón, colaboradora en distintos medios de comunicación de corte independentista.

A media tarde, Josep Costa, hombre de confianza de Puigdemont y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, criticó la decisión de la JEC y la calificó de «arbitraria». «Es una resolución incomprensible, kafkiana, todo menos fundamentada en derecho. Es una decisión antidemocrática», señaló, además de avanzar que JpC puso a trabajar a su «equipo jurídico internacional» para recurrir el acuerdo de la JEC ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y llegar hasta el tribunal de Luxemburgo, si fuera necesario.

Jaume Alonso-Cuevillas, otro de los abogados de Puigdemont y diputado electo de JpC, confirmó los nombres de los sustitutos y confió en que, al ser un contencioso electoral, los recursos se resuelvan lo antes posible. Fuentes jurídicas de JpC no descartaron, ayer, llegar a impugnar las elecciones europeas en su conjunto, finalmente, si el próximo 26-M la lista de Lliures per Europa no incluye al expresidente autonómico.

«Golpe de estado» y «fuga»

Al poco de hacerse público el fallo del acuerdo de la JEC, Inés Arrimadas, líder de Cs en Cataluña, portavoz de este partido a nivel nacional y diputada electa en el Congreso, advirtió a Puigdemont –mediante un tuit desde su cuenta personal– de que «si das un golpe de Estado y te fugas no puedes representar en Europa al Estado al que has dado el golpe ni vivir de un sueldo público pagado por los ciudadanos a los que insultas. Cs vuelve a defender la democracia y el sentido común ante la JEC».

A diferencia de Arrimadas, ERC salió en defensa del «derecho» de Puigdemont, Comín y Ponsatí a ser candidatos en las elecciones europeas y les expresó su apoyo –mediante un comunicado de prensa–, además de lamentar que la JEC impida su candidatura, en lo que consideró como «una nueva muestra de represión» del Estado.