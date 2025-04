Puigdemont reclama su cuota de protagonismo en las negociaciones ERC-PSOE

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido este lunes desde Bruselas de que un acuerdo entre PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez no incluirá una solución «efectiva» para Cataluña si no tiene en cuenta las pretensiones del partido de Carles Puigdemont . Así lo ha asegurado en una rueda de prensa realizada tras una reunión de la cúpula neoconvergente con el expresidente fugado en Bélgica.

«La negociación con el PSOE , hemos dicho y repetido, si busca encontrar soluciones para Cataluña debería tener presentes a todos los actores implicados y, por tanto, a todos los partidos independentistas. Difícilmente se llegará a una solución efectiva dejando al margen al principal grupo del independentismo del Parlament de Cataluña y que ostenta la presidencia del Gobierno de Cataluña», ha subrayado Borràs reclamando una cuota de protagonismo para Junts.

Preguntada por si existe algún escenario en el que Junts per Catalunya se plantee una posibilidad distinta a votar 'no' en una investidura de Sánchez, Borràs ha afirmado que sí, pero siempre que vieran disposición a encontrar soluciones políticas al conflicto catalán. «Si en el otro lado viéramos esa voluntad, nuestro voto estaría condicionado a encontrar estas soluciones de carácter político», ha explicado.