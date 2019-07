El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona quiere dejar de responder a la prensa en castellano El empresario independentista Joan Canadell defiende la puesta en marcha de un registro «online» de empresas favorables a la independencia impulsado por la entidad soberanista ANC

Marcando perfil desde el primer momento, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, sopesa dejar de responder en castellano a las preguntas de los periodistas. Así lo ha dicho el propio empresario este lunes aduciendo que sus declaraciones se pueden traducir directamente del catalán utilizando los subtítulos en televisión.

Canadell, que ha presidido su primera reunión ejecutiva, se ha mostrado reacio a contestar una pregunta en castellano durante las declaraciones a los medios de comunicación, aunque finalmente lo ha hecho. «Hoy todavía hablaré en castellano, pero puede que sea la última vez. Me lo tengo que pensar. ¿Es que no tienen traductores?», ha espetado el presidente de la Cámara cuando se le ha pedido que contestara en castellano una pregunta ya realizada antes en catalán. «No es nada contra el castellano, pero nos hace perder tiempo con cosas que no hacen falta», ha justificado.

Hace unas semanas, la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ya protagonizó una polémica al negarse a responder a un periodista en castellano durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern.

Canadell, por otra parte, ha defendido la puesta en marcha de un registro «online» de empresas favorables a la independencia impulsado por la entidad soberanista ANC y ha asegurado que no ve esta iniciativa como ningún boicot. «Quien quiere verlo como algo negativo es porque quiere tergiversar las cosas», ha apuntad