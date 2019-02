Bou (PP) carga contra la «deslealtad» de Torra y Colau hacia el Rey «Si en estos momentos el MWC tuviera que decidir venir a Barcelona, no lo haría»

J. C. Valero Barcelona Actualizado: 23/02/2019 19:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Si queremos una Cataluña de todos, Colau y Torra deben asistir este domingo a los actos previos de inauguración del Mobile World Congress (MWC), porque nos jugamos mucho en esta feria», ha declarado Josep Bou, candidato a la alcaldía por el PP. «Es una deslealtad que no asistan porque a los barceloneses nos dejan en muy mal», ha añadido. «Si en estos momentos el MWC tuviera que decidir venir a Barcelona, no lo haría», ha sentenciado Bou.

En declaraciones al programa «Converses» de COPE Cataluña y Andorra, el candidato independiente por el PP ha señalado que la feria tecnológica que este lunes abre sus puertas es «algo muy importante para la ciudad». Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asistirán al tradicional saludo protocolario a Felipe VI con motivo de la recepción oficial del MWC este domingo. Aunque sí compartirán con él la cena de gala. «Si queremos una Cataluña para todos, Torra y Colau deben acudir a la recepción oficial del Rey». «Esto es una deslealtad absoluta al Estado y a la nación», ha reprochado Bou.

Represalias

Josep Bou es un empresario de éxito que hace cuatro años saltó a la escena pública como presidente de Empresaris de Catalunya, asociación que defiende la Constitución en el campo de la economía. De modo que ya sabe cómo las gasta el independentismo: sus empresas han sufrido tres asaltos y su vivienda otro, pero lo más grave, subraya, es que en una tienda agredieron a uno de sus empleados. La afectación de su paso al frente en defensa de una Cataluña española, también ha repercutido a Bou económicamente, al reconocer que las ventas de sus empresas han caído un 32 por ciento.

El último ataque que Bou ha recibido del separatismo se ha producido hace un par de días, cuando Jordi Magrinyà, uno de los candidatos de la CUP al Ayuntamiento de Barcelona, difundió por redes sociales un video manipulado, que rápidamente encontró eco en los medios de comunicación independentistas.

En el vídeo se intentaba hacer creer que el candidato popular hacía un gesto con la mano como si disparara. Bou dio instrucciones para que se publicara todo el video, en el que se ve al candidato en medio de una manifestación independentista y que grita tres veces «Visca Catalunya», a lo que algunos asistentes replican «Lliure» y Bou responde «de independentistas», subrayando la expresión alzando una mano. A través de los micrófonos de COPE, Josep Bou ha invitado a Jordi Magrinyà a comer «para hablar, porque no está bien lo que ha hecho entre catalanes: poner una diana a una persona, eso rompe Cataluña».

Colau nihilista

El candidato independiente del PP a la alcaldía de Barcelona también ha afirmado que él se presenta «para ser alcalde y, si no es posible, formar parte de un gobierno municipal que apoye las ideas bajo el paraguas del constitucionalismo», aunque ha matizado que «nunca en mi vida he perdido el tiempo». En cuanto a la ideología de Colau, Bou ha dicho que la desconoce, aunque ve en ella «nihilismo» y cierta obsesión «anti cosas». Bou se define como empresario no político. Por eso ha exigido al Ayuntamiento que «no ponga la mano en los proyectos empresariales que hacen crecer esta ciudad».

En cuanto a Manuel Valls, candidato también independiente por Ciudadanos, el cabeza de lista de PP ha dicho que los barceloneses se sienten más identificados con él, que ha vivido 39 años en Nou Barris, que con Valls, que «es de izquierdas y un político profesional».

En relación al procés, Bou ha reconocido no seguir el juicio del 1-O y que lo que se tiene que hacer es «volver a la legalidad y aceptarla, porque de lo contrario, será impuesta». Un procés que a su juicio ha supuesto «cero» para Cataluña, «porque lo único que ha conseguido son problemas, enfrentamientos y discordias». En este sentido, ha señalado que «no quiere que Barcelona caiga en las mismas manos, en las que ha caído la Generalitat u otras poblaciones catalanas».