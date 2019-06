La portavoz de Quim Torra aboga por una «respuesta de país» si Ada Colau es investida «La consejera empieza a acumular suficientes méritos como para pedirle la dimisión», afirman las juventudes del PSC

Meritxell Budó, consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña y portavoz del gobierno de Quim Torra, ha encendido las redes con sus últimas declaraciones criticando un eventual pacto entre Ada Colau y el PSC -con los votos de Manuel Valls- para gobernar Barcelona. La dirigente neoconvergente pidió al independentismo dar una «respuesta de país» ante un acuerdo que describió de «operación de Estado».

«Es claramente una operación de Estado que tiene como objetivo final que la capital de Cataluña no la gobierne una formación independentista y que no haya un alcalde independentista al frente. Ante esto lo que hay de las formaciones independentistas es una respuesta de país», apuntó Budó en una entrevista con el diario «El Punt Avui» publicada este fin de semana en el que no concretó el tipo de respuesta a que se refería.

La consejera, que lleva apenas unas semanas ocupando el antiguo puesto de Elsa Artadi, provocó una batería de reproches por parte de la oposición al asegurar también que «este tipo de pactos lo que pretenden es alejarse tanto como puedan los alcaldes independentistas del gobierno de las ciudades catalanas». Hace unos días Budó ya provocó comentarios al enzarzarse con una periodista tras asegurar que el independentismo había ganado las elecciones en Barcelona.

Las juventudes del PSC arremetió contra Budó por desdeñar un resultado por no cuadrar con los planes del independentismo para Barcelona. «La democracia solo les parece una buena idea si mandan ellos. En el caso contrario, todo son conspiraciones y paranoias», afirmó la JSC en un tuit en el que también advirtió de que la consejera ya acumulaba suficientes «méritos» como para solicitar su dimisión.