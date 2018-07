Pintan de amarillo los accesos de la cárcel catalana en la que ingresará Oriol Junqueras

La llegada de los dirigentes independentistas presos a Cataluña está empezando a alimentar un nuevo movimiento reivindicativo que, previsiblemente, tendrá su centro neurálgico en las prisiones catalanas que a partir de esta semana acogerán al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero Raül Romeva y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (líderes de la ANC y Òmnium), así como a las exdiputadas Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Esta madrugada, varios miembros de los Comités de Defensa de la República de la zona del Bages se han desplazado hasta el centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, para teñir de amarillo y «decorar» los accesos a la prisión. No en vano, el amarillo se ha consolidado como el color utilizado por el independentismo para reivindicar la puesta en libertad de los dirigentes secesionistas presos tras el referéndum ilegal del 1-O.

Según se puede ver en varios vídeos difundidos por los activistas independentistas que realizaron la acción durante la madrugada de este lunes, se utilizaron grandes plantillas de papel para escribir, con pintura amarilla, la frase «Llibertat presos polítics» en la calzada de uno de los accesos a la cárcel. También se dibujaron un gran número de lazos amarillos en el asfalto y se colgaron plásticos de ese color en los márgenes de la vía.

Gràcies a la gent del Bages per aquestes imatges dels voltants de la presó de Lledoners, on traslladaran alguns dels presos polítics. No podem normalitzar aquesta situació. Us volem lliures i a casa, no en una cel·la a prop de casa.#LlibertatPresosPolítics🎗 pic.twitter.com/LzXaZzB6kn