Pere Aragonès avisa: Si no avanza el diálogo con el Gobierno «volveremos a ejercer la autodeterminación» El vicepresidente catalán recuerda que «no podemos garantizar el éxito de esta mesa porque no depende solo de nosotros»

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha metido este sábado más presión sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. En la misma línea que el líder republicano encarcelado, Oriol Junqueras, el actual número dos del gobierno catalán ha avisado de que si esta mesa "no avanzara, nosotros volveremos a ejercer la autodeterminación".

Durante su discurso en el congreso regional de la federación de ERC en Salt (Gerona), Aragonès ha asegurado que "no podemos garantizar el éxito de esta mesa porque no depende solo de nosotros" y además ha aprovechado para criticar que la presencia del PSOE en la mesa del diálogo es "más por necesidades aritméticas que por voluntad política".

"No hemos venido a renunciar, hemos venido a ganar la independencia", ha alertado. En esta línea, ha asegurado que si el diálogo en la mesa no avanza, ellos no renunciarán a su proyecto político a través de la autodeterminación.

También este sábado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho público en una entrevista al diario "El País" que su formación condiciona el apoyo a los presupuestos a los avances en la mesa de diálogo y que por ese motivo su partido irá "paso a paso". "El PSOE solo dialoga cuando lo exigen las circunstancias", asegura.