Pedro Sánchez, a Carles Puigdemont: «Y este referéndum, ¿cuándo tendríamos que hacerlo?»

El 15 de marzo de 2016, Pedro Sánchez llevaba más de un año y medio como secretario general del PSOE. Aquel día, se reunió con Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. Este había tomado el relevo de Artur Mas con un solo objetivo: celebrar un referéndum de secesión, como paso previo a declarar la independencia.

Cuatro años después, Puigdemont desvela en un libro de memorias de sus años de gobierno, entre otras cosas, aquel encuentro y otro posterior, celebrado el 25 de agosto de 2017, con Sánchez. Este domingo, El Punt Avui, cuyo director, Xevi Xirgo , ha escrito el libro, publica un adelanto editorial.

De estos dos encuentros destaca las palabras que Sánchez le dijo a Puigdemont -siempre según la versión del ahora fugado de la Justicia española y eurodiputado- sobre la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña:

Pedro Sánchez: Y esto de la reforma de la Constitución, ¿cómo lo ves?

Carles Puigdemont: Nosotros no creemos en esta posibilidad. Porque ¿qué mayoría tienes, para llevarla a término?

PS: Está claro que tendríamos que esperar el apoyo del PP.

CP: Pues nosotros no tenemos tiempo.

PS: ¿Y un nuevo Estatuto?

CP: ¿Tú has oído que en Cataluña alguien esté pidiendo un nuevo Estatuto? ¿Y para hacer qué?

PS: No, no, claro. Es cierto que no lo pide nadie, un nuevo Estatuto.

CP: Aquí lo que queremos es un referéndum. Si tú admites la posibilidad del referéndum, nosotros te ayudaremos; nos podemos entender. (...)

PS: Eso es romper, partir, la soberanía nacional. (...) Pero, si se hiciera, debería votar toda España.

CP: Nosotros aceptaríamos que el referéndum se hiciera en toda España, pero tú tendrías que aceptar que el resultado de Cataluña fuera vinculante.

PS: Pero es que la independencia no se puede votar. (...) ¿Pero pondríais a votación de la gente nuestra oferta -del PSOE-, si la hiciésemos, o también el referéndum?

CG: Las dos cosas, claro. Aceptar vuestra oferta o hacer un referéndum: esto es lo que podríamos votar. (...) Si vuestra oferta, sea la que sea, no se acepta, nosotros, es evidente, estamos por el referéndum… Tú esto lo tienes claro… (...) Sé atrevido... Si tú eres atrevido, podemos negociar incluso la fecha de la consulta, la pregunta, lo que haga falta…

PS: ¿Hasta cuántos años después os comprometeríais a no hacer una nueva consulta?

CG: La fecha la podemos negociar. Y la fecha de una segunda consulta, y cuántos años deberíamos pasar sin hacer ninguna consulta más si la perdiésemos, también. (...) Tienes que salir de tu zona de confort.

PS: Y este referéndum, ¿cuándo tendríamos que hacerlo?

CG: La fecha la podríamos pactar; en eso sí que no os pondríamos ninguna pega… Cuando a ti te fuera bien. (...) El referéndum sería lo más normal. Lo que pasa es que en Madrid tenéis una nube informativa tóxica que os paraliza.

Poco más de año después, la Generalitat planificó y organizó el referéndum ilegal del 1-O. Un referéndum que se llevó a cabo pese a las advertencias de los tribunales, entre ellos el Tribunal Constitucional, y cuyo proceso finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo condenado por sedición, entre otros, al que fue lugarteniente de Puigdemont, Oriol Junqueras (ERC).

En las memorias de Puigdemont, cuyo adelanto se ha conocido hoy, Sánchez también se muestra rotundo y a favor en dos asuntos de corte político nacionalista como son el reconocimiento de Cataluña como «nación» y la aplicación de la inmersión lingüística obligatoria en catalán en las escuelas, pese a lo dictado por los tribunales de Justicia.

Igualmente, según desvela Puigdemont, en agosto de 2017 Sánchez ya tenía en mente la presentación de una moción de censura contra Mariano Rajoy (PP). Moción que acabaría presentando en junio de 2018. «La moción de censura no está madura aún; no la podemos anunciar. Tenemos que esperar a que se acerque el final de la legislatura», dijo aquel verano de 2017.