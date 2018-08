El PDECat advierte a Pedro Sánchez de que sus votos «se tienen que devolver» Las tesis de Carles Puigdemont llegan al Congreso de la mano de la nueva vicepresidenta del partido, Miriam Nogueras

M.Vera

Los cambios vividos en las últimas semanas en la cúpula del PDECat han llevado las tesis más radicales del independentismo al grupo neoconvergente en el Congreso. Si bien hasta ahora los diputados de la antigua CDC se caracterizaron por mantener un espíritu pactista, los nuevos aires traídos por Puigdemont al partido han reforzado su ala más dura, dispuesta a complicarle el día a día a Pedro Sánchez.

El nuevo Ejecutivo socialista vio como su moción de censura a Mariano Rajoy prosperaba gracias a los imprescindibles votos del PDECat y ERC. Desde hace días se apunta que fue Marta Pascal, la defenestrada coordinadora general de los neoconvergente quien apostó pro apoyar a Sánchez, mientras que Puigdemont optaba por hacer fracasar la moción.

Puigdemont llega al Congreso

Finalmente, se impuso el apoyo a los socialistas, sin embargo, la dimisión de Pascal ha hecho que las tesis del expresidente cesado ganen fuerza. Asimismo, la llegada a la vicepresidencia del PDECat de la diputada en la Cámara Baja Miriam Nogueras -más alineada con el expresidente fugado que algunos de sus compañeros en Madrid- está contribuyendo a que el «estilo Puigdemont» gane peso también en las Cortes Generales.

Puigdemont y la antigua líder del PDECat, Marta Pascal - EFW

«En el momento en que nosotros votamos a favor de la moción de Pedro Sánchez, ya dejamos claro que los votos no eran gratuitos. El PSOE es el PSOE. (...) Pero ahora ellos gobiernan y es evidente que nuestros votos se tienen que devolver», ha declarado este martes Nogueras en una entrevista con «Vilaweb». Asimismo, la nueva «mujer fuerte» del PDECat ha advertido a Sánchez que «esperan» su «receta» para Cataluña.

Sin los independentistas, nada

Paralelamente, la nueva líder de los neoconvergentes -que se jacta de no encarnar el viejo espíritu pactista de CiU- ha resaltado que han sido los partidos secesionistas quienes permitieron la caída de Mariano Rajoy. Por otra parte, ha lanzado una advertencia: «El bloque independentista puede hacer ir a España a un lado u otro. Si nosotros no queremos, Pedro Sánchez no puede aprobar nada».

Así las cosas, mientras en Barcelona se reúne la comisión bilateral Estado-Generalitat, desde Madrid llegan vientos de cambio en la estrategia del PDECat y su relación con La Moncloa. No en vano, las palabras de Nogueras se alinean perfectamente con las amenazas lanzadas este fin de semana por Puigdemont en su regreso a Bélgica, donde declaró que el «periodo de gracia» ofrecido por los independentistas al nuevo presidente del Gobierno «se acaba».