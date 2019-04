El Parlament volverá a convocar a Rajoy, Santamaría y Cospedal tras no comparecer en la comisión del 155 El expresidente del Gobierno no ha contestado a la petición de comparecencia, mientras que Cospedal argumenta que el Ejecutivo central no puede someterse al control de un parlamento autonómico

El presidente de la comisión de investigación sobre el 155, Toni Morral, ha anunciado que volverán a convocar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a las exministras Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal para que comparezcan después de que este martes no hayan comparecido pese a estar citados para hacerlo.

Al inicio de la sesión, Morral ha explicado que Rajoy y Santamaría no han contestado a la petición de comparecencia y que Cospedal sí ha hecho saber formalmente que no asistiría alegando que «no tiene la obligación de acudir porque el Parlament no puede obligar a hacerlo a un miembro del Estado».

En el escrito, recogido por Europa Press, Cospedal argumenta que el Gobierno central no puede someterse al control de un parlamento autonómico, de manera que considera que no debe comparecer: «Jurídicamente no es posible mi comparecencia ante la comisión parlamentaria autonómica y no afectaría a mi persona la obligatoriedad de comparecencia» que establece el reglamento del Parlament.

Según Morral, el reglamento del Parlament recoge que los testigos tienen la obligación de asistir, y por ello los convocarán de nuevo y, en caso de que tampoco comparezcan, los servicios jurídicos deberán atender «esta eventualidad y tomar la decisión que corresponda».

Ha explicado que en las nuevas citaciones recordarán que comparecer ante la Cámara catalana es «su obligación y su responsabilidad», y que serán advertidos de que pueden incurrir en responsabilidades penales.

Según el artículo 502 del Código Penal, las personas que no comparezcan ante una comisión de investigación de un parlamento autonómico «serán castigados como reos del delito de desobediencia».

Sin embargo, Rajoy y Santamaría ya fueron citados en 2017 para la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' en el Parlament, rechazaron ir y no tuvieron consecuencias.

Entonces esgrimieron un informe del Consejo de Estado, que establecía que «no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia» que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y exaltos cargos del Estado y miembros en activo o no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Falta de respeto»

El diputado de los comuns Marc Parés ha sostenido que es una «falta de respeto al conjunto del pueblo de Catalunya y sus instituciones» que no acudan al Parlament y ha criticado especialmente a Rajoy y Sáenz de Santamaría por no dar ninguna explicación.

El 'cupaire' Carles Riera ha lamentado que «el problema no es solo que Soraya, Rajoy y Cospedal menosprecien este Parlament y lo traten como un parlamento de tercera, el problema es que este Parlament se deja tratar como un parlamento de tercera», por lo que ha abogado por emprender las acciones necesarias para hacer valer la soberanía de la Cámara.

Por parte de ERC, Jordi Orobitg ha asegurado que la ausencia del expresidente, la exvicepresidenta y la exministra es un nuevo acto de menosprecio hacia las instituciones catalanas y ha defendido que se emprendan acciones penales: «Basta de lamentarnos, hay que pasar a la acción».

En la misma línea, Gemma Geis (JxCat) ha considerado necesario activar los mecanismos legales y ha lamentado que la ausencia de Rajoy, Santamaría y Cospedal es una nueva constatación de la «situación de anormalidad absoluta» que vive Catalunya.