Omella llama a la participación el 14-F y pide enterrar la «confrontación» El cardenal arzobispo de Barcelona ha sido blanco de las críticas de Junts y del independentismo en los últimos meses El presidente de la Conferencia Episcopal critica la «picaresca» con las vacunas tras los casos de alcaldes y militares

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha aprovechado este lunes una misa celebrada en la capital catalana en honor de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, para despachar con la prensa sobre una amplia variedad de temas, empezando por las elecciones catalanas del 14-F y acabando por el aumento de la pobreza a raíz de la pandemia de coronavirus. En un tono distendido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española no ha dudado en reprender también a quienes están saltándose el orden establecido por las autoridades en la vacunación.

«Es la picaresca de siempre», ha lamentado el prelado tras recordar que hay que ser «nobles y honrados». «La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que debe parecerlo», ha añadido sin mencionar directamente los casos concretos que, en los últimos días, han salpicado a varios alcaldes y a la cúpula militar. A pesar de mencionar temas tan variados como las vacunas o el aumento de católicos que reflejan algunas encuestas, Omella ha dedicado la práctica totalidad de su conversación con los reporteros a exponer sus opiniones sobre dos temas muy concretos. Por un lado, las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, y de otro, los efectos sociales y económicos de la pandemia de coronavirus que azota España desde hace más de diez meses.

Sobre la primera cuestión, el cardenal arzobispo de Barcelona se ha mostrado contundente al apostar por la celebración de las elecciones en la fecha fijada inicialmente (y reafirmada luego por los tribunales): el 14 de febrero. El prelado, considerado altavoz de las tesis y el estilo del Papa Francisco en España, también ha reiterado otra petición, que se evite la «confrontación» durante la contienda electoral. Aunque Omella ha evitado en todo momento hacer cualquier mención directa a ningún partido, candidato o ideología concreta, su idea de evitar la «confrontación» choca particularmente con el discurso de un partido en concreto, Junts per Catalunya, formación que lleva meses abanderando su apuesta por lo que Puigdemont denomina «confrontación inteligente».

No hay que olvidar que Omella ha sido en los últimos meses el blanco de varios ataques por parte de los neoconvergentes, tanto de Quim Torra como del propio expresidente Puigdemont, que le han reprochado en diversas ocasiones su distancia con el proceso soberanista. «Las campañas son para presentar proyectos ilusionantes y pensando en todos. Hay que evitar la confrontación, sobre todo, los ataques personales. Cada uno tiene que vender su proyecto, pero evitar que nos enfrentemos unos contra otros. Luego el que gana, eso es muy importante, que sepa que trabaja para todos. Le vota un buen número de gente, pero tiene que gobernar para todos», ha advertido Omella ante los periodistas congregados en la parroquia de San Francisco de Sales de Barcelona tras una misa en la que ha pedido evitar las «noticias falsas» y la manipulación en los medios de comunicación.

Omella ha complementado su reflexión sobre las elecciones catalanas pidiendo un amplia participación a la ciudadanía: «Las votaciones siempre son un momento para que todos lo tomemos en serio. Nos afecta a todos que vote el mayor número posible de gente, eso es muy importante. La abstención no es buen camino democrático. Si uno no puede trasladarse, tiene la opción de hacerlo por correo». Finalmente, el cardenal arzobispo de Barcelona ha querido enterrar la polémica sobre el aplazamiento de los comicios recordando que, aunque la pandemia plantea «dificultades», no es conveniente trasladar las elecciones. «Esperar y vivir en esa tensión a mucha gente le molesta. (...) Cuando antes acabemos mejor», ha zanjado el máximo responsable de la diócesis de Barcelona.