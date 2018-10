Núria de Gispert arremete de nuevo contra Inés Arrimadas: «¿Quién la obliga a estar aquí?» «La diputada Inés Arrimadas es una inepta e ignorante», advierte la expresidenta del Parlament

La expresidenta del Parlamento de Catalunya y dirigente de Demòcrates (formación escindida de Unió), Núria de Gispert, ha atacado de nuevo este jueves a la líder de la oposición en la cámara catalana, Inés Arrimadas, por no haber nacido en Cataluña. Asimismo, le ha recomendado que si no se encuentra a gusto en la comunidad, vuelva a su tierra natal.

«La diputada Inés Arrimadas es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. ¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?», ha espetado De Gispert en un incendiario mensaje en su cuenta de Twitter.

La diputada Inés Arrimadas És una inepta i ignorant. No sap d’economia, no sap d’inversions, no sap de res. I sempre fa un mateix discurs derrotista. Es deu trobar molt malament a Catalunya! Deu enyorar el seu poble! Qui la obliga a ser aquí? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 3 d’octubre de 2018

El gesto de sacar una bandera española en el pleno del Parlament, que esta semana celebra el Debate de Política General en un contexto de enorme tensión entre Junts per Catalunya y ERC, no gustó en absoluto al independentismo. «Ni Torra ni sus comandos separatistas harán desaparecer esta bandera de Catalunya y todo lo que representa», afirmó en ese momento Arrimadas, palabras que despertaron un bombardeo de críticas a la líder de Ciudadanos en las redes sociales.

No es la primera vez que De Gispert se mete con Arrimadas en las redes sociales. En el pasado, ya instó a la líder naranja a volver a Cádiz, de donde Arrimadas es natural. En aquella ocasión, la exdirigente de Unió acabó disculpándose públicamente por su comentario, tachado de «racista y supremacista» por los compañeros de la dirigente naranja.