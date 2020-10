desafío independentista El nuevo partido de Puigdemont plasma su estrategia: «confrontación», «revuelta» y «desobediencia» Junts per Catalunya quiere forzar a la Unión Europea a avalar un referéndum para la secesión

Junts per Catalunya (JpC) asume «plenamente» la confrontación con el Estado como estrategia «inevitable» para «conseguir la plena efectividad de la independencia de Cataluña» mediante «la desobediencia civil y la no cooperación de manera democrática». Así se desprende de la ponencia ideológica del partido que se ha aprobado este domingo en su congreso fundacional con un 96,59 % de los votos a favor y con una participación del 27 % de los afiliados de JpC.

La ponencia señala que, para culminar la independencia, hará falta «una revuelta democrática» como la de octubre de 2017, y clarifica que Junts «no renunciará a ejercer todas las acciones políticas necesarias para hacer efectiva la independencia de Cataluña siempre y cuando sean democráticas y no violentas». Asimismo, Junts considera que el Estado «no se sentará a negociar si no se le fuerza a hacerlo mediante una confrontación democrática, pacífica y no violenta»; una confrontación, no obstante, que debe ser compatible tanto con una negociación para un eventual referéndum acordado como con «conseguir la independencia al margen de toda negociación» mediante la vía unilateral.

De cara a las próximas elecciones al Parlamento catalán, JpC plantea que, si el independentismo supera el 50 % de los votos, «se considerará la posibilidad de solicitar la intervención de la Unión Europea para forzar un referéndum acordado». Pero la formación también apunta que, después del 1-O, «un nuevo referéndum solo podría tener algún sentido en caso de que esté acordado con el Estado y que haya todas las garantías que este respetará el resultado, cosa que en el actual estado parece imposible».

El texto de la ponencia deja claro que, para Junts, ensanchar la base electoral y social del independentismo «es del todo conveniente pero ni mucho menos suficiente para doblegar la resistencia del Estado». «Con el ensanchamiento de la base no hay suficiente. Porque España no es Canadá, ni Reino Unido, y no reacciona con el mismo espíritu democrático a un desafío prácticamente idéntico al que tuvieron que gestionar estos otros dos estados», apunta el texto aprobado. Por eso, Junts considera que el independentismo tiene que estar «más determinado», y sitúa el 1-O como el mejor ejemplo de «esta determinación colectiva».

«En consecuencia, Junts asume plenamente como estrategia para conseguir la plena efectividad de la independencia de Cataluña, la confrontación con el Estado español utilizando la desobediencia civil y la no cooperación de manera democrática», reza la ponencia. En lo que respecta al plano ideológico, JpC se reivindica como el partido «que representa la centralidad del país» y hace suya «la tradición del catalanismo político, hoy concretada en una apuesta clara por la independencia nacional». «Reivindicamos lo positivo de las tradiciones ideológicas que hicieron posible a través de la defensa de la libertad y la igualdad un terreno de juego social, político y económico que permitió una prosperidad inclusiva en muchas sociedades europeas», concluye.