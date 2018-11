El nuevo líder del PP catalán se niega a reunirse con Quim Torra: «Está inhabilitado para ser presidente» Alejandro Fernández afirma que los populares no se sumarán a la candidatura de Valls en Barcelona y anunciarán su candidato después de las elecciones andaluzas

M. Vera

Barcelona Actualizado: 14/11/2018 11:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nuevo presidente del PP Catalán, Alejandro Fernández, está dispuesta a marcar diferencias con su predecesor en el cargo, Xavier García Albiol, quien este fin de semana fue relevado en el cargo en un congreso extraordinario de los conservadores catalanes celebrado en Sitges (Barcelona). Una de las primeras acciones de Fernández pasa por evidenciar sus desavenencias con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, evitando reunirse con él.

«No me reuniré con Quim Torra porque no tiene credenciales democráticas impecables y no se desdijo de sus escritos». Ha asegurado este miércoles el nuevo presidente de los populares catalanes en una entrevista con TV3 en la que se ha referido a los artículos del «president» en los que calificaba de «bestias» a los catalanes castellanoparlantes. Por este motivo, el también diputado por Tarragona ha señalado que Torra está «inhabilitado» para ser presidente del gobierno catalán.

Fernández ha señalado que el PP no acudirá a la reunión de partidos convocada por Torra a petición del PSC, una cita que, según ha advertido, servirá para hablar «del derecho a la autodeterminación y de presos políticos». El dirigente popular ha insistido en que no asistirá a la cita del viernes porque el diálogo debe tener condiciones y porque él no puede sentarse a hablar «de conceptos psicodélicos en términos jurídicos».

Fuera de la «fórmula Valls»

El diputado popular también ha asegurado que el PP no se sumará a la «fórmula Valls» impulsada por Ciudadanos para las elecciones municipales de mayo. Así las cosas, ha apuntado que su formación tiene «clarísimo» que presentará una candidatura propia al Ayuntamiento de Barcelona. «Tenemos un proyecto propio. El candidato se decidirá tras las elecciones andaluzas», ha agregado. Asimismo, ha reconocido que la formación de Albert Rivera se ha comida buena parte del electorado de los populares en Cataluña y ha insistido en su intención de recuperar el terreno perdido rearmando «ideológicamente» el PP.