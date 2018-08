La ANC naufraga en su intento de comandar los partidos independentistas para las municipales de 2019 Todos los grandes partidos del secesionismo catalán se desmarcan de una propuesta que deja a la Assemblea sola y sin aliados para su gran proyecto de «primarias republiacana»

Después de pilotar la organización de la consulta del 9-N, dibujar la lista «unitaria» que fusionó Convergència y ERC en «Junts pel Sí» (2015) e impulsar el referéndum ilegal del 1-O, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) intenta ahora encauzar el voto independentista en las elecciones municipales del año que viene. Sin embargo, su estrategia hace aguas y ningún partido se ha sumado a su propuesta.

En otros tiempos, las propuestas y peticiones de la ANC eran escuchadas con atención por las direcciones de los partidos. Hoy, esto ya no es así y aunque entidad insiste en fomentar la construcción de «listas unitarias» para los comicios locales a través de unas «primarias republicana» todas las formaciones mayoritarias han desoído la idea dejando a la Assemblea sola y sin socios en su plan para gobernar los Ayuntamientos catalanes.

Ni el PDECat quiere participar

El último en sumarse al desplante generalizado del secesionismo a la ANC fue el presidente del PDECat, David Bonvehí. Aunque los neoconvergentes eran en un principio la formación más abierta a participar en esas primarias que les permitirían «esconder» sus dañadas siglas, la falta de consenso interno del movimiento ha provocado que se unan a ERC y la CUP y descarten esta opción.

«Si no están dispuestos todos los partidos independentistas, pierde sentido hacer primarias. No tiene sentido hacer primarias en un solo sector», dijo ayer Bonvehí en declaraciones a la prensa. Asimismo, apuntó que su partido ya está celebrando diversos procesos de primarias internas en todos los municipios. En Barcelona, la candidata elegida es la exconsejera Neus Munté. No obstante, el PDECat no vería impedimento a que su candidato final a la alcaldía de Barcelona sea un nombre ajeno al partido si en las próximas semanas llegan a acuerdos con el resto de partidos -ERC y CUP- y los candidatos del PDECat se abren ello.

La apuesta de Puigdemont

A su vez, desde el Govern, también siembran dudas a la propuesta de la Assemblea. Este fin de semana, el delegado del Ejecutivo catalán en Madrid, Ferran Mascarell, aseguró que tiene «serias dudas» sobre las primarias del independentismo para elegir alcaldable de cara a las elecciones de Barcelona si solo participa una parte del soberanismo.

Sin embargo, en los círculos políticos de Barcelona se comenta desde hace semanas que en realidad Mascarell es el candidato que quiere imponer Puigdemont al frente de la lista única independentista que trata de forjar la ANC. Por su parte, el exconsejero de cultura y exdirigente del PSC apuntó que optará a las primarias si estas aglutinan a «todo» el independentismo.

Mientras tanto, la Assemblea parece obviar los mensajes que advierten del inminente fracaso de su propuesta unitaria y sigue haciendo camino hacia un precipicio que podría laminar para siempre su capacidad de influencia en el «procés»: «Primàries de Catalunya» abrió ayer el registro de votantes para configurar listas unitarias independentistas de cara a las municipales de mayo de 2019.