La Mesa elige a Joan Ridao como letrado mayor del Parlamento catalán solo con los votos de JpC y ERC

DANIEL TERCERO

Joan Ridao ha sido elegido por la Mesa del Parlamento de Cataluña como letrado mayor de la cámara, en sustitución de Antoni Bayona, quien dimitió el pasado 5 de junio por la tensión política provocada por la reivindicación independentista. Ridao ha obtenido a favor los votos de los diputados autonómicos de Junts per Catalunya (JpC) y ERC (cuatro, entre los dos grupos); en contra los de Cs (dos); y la asbtención del PSC (un voto).

Así, desde hoy y tal y como era previsible, el que fuera secretario general de ERC, durante la presidencia de Joan Puigcercós (ERC), será el coordinador de los letrados del Parlamento autonómico, bajo supervisión del secretario general, Xavier Muro. La decisión, a propuesta de Roger Torrent (ERC), presidente de la cámara, ha causado gran preocupación entre los grupos de la oposición.

En este sentido, Carlos Carrizosa (Cs) ha indicado, tras la votación en la Mesa, que «es un verdadero escándalo, con la que está cayendo, que se esté introduciendo una duda tan grande con una persona identificada políticamente en el pasado y en el presente»; y ha hecho mención a «las últimas manifestaciones públicas de Ridao, quien considera que el juez Pablo Llarena -del Tribunal Supremo- podría haber cometido prevaricación». Para Cs, esta decisión «influirá negativamente en las credibilidad del cuerpo de los letrados».

Por su parte, pese a que el PSC se ha abstenido en la votación de la Mesa, el diputado autonómico Ferran Pedret, en rueda de prensa, también ha criticado la elección de Ridao, por el «contexto» y no por «sus méritos académicos», y ha indicado que: «Nos sorprende que el propio Ridao no entienda que no es el mejor de los momentos para asumir una responsabilidad de este tipo».

Santi Rodríguez (PP) ha dicho que «en estas circunstancias políticas no parece recomendable que el presidente del Parlamento, de ERC, proponga a un exsecretario general de ERC como letrado mayor». El PP no tiene representación en la Mesa parlamentaria.

Ridao fue diputado en el Congreso entre 2008 y 2011. Antes, desde 1995 fue diputado autonómico en Cataluña. Al margen de su vinculación con ERC, partido del que fue secretario general entre 2008 y 2011, al mismo tiempo que ejerció de diputado en el Congreso, Ridao fue miembro del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) e ingresó en los Servicios Jurídicos parlamentarios en 2017. Por lo que es uno de los más inexpertos juristas de la cámara catalana, algo que también se ha destacado por parte de los grupos de la oposición.

Ridao es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona (UB). Fue uno de los principales ponentes del Estatuto de Autonomía, que posteriormente fue ajustado a la legalidad por el Tribunal Constitucional.