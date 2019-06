Meritxell Budó no se disculpa por vetar las preguntas en castellano, solo por el «tono» que usó «Algunos están aprovechando este hecho para alimentar una polémica ficticia», afima la portavoz de Quim Torra

Una semana después, la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, ha salido al paso de la polémica que ella misma originó al negarse a responder una pregunta en castellano. La portavoz de la Generalitat ha aprovechado la rueda de prensa semanal del ejecutivo autonómico para pedir disculpas a los mismos periodistas con los que chocó hace siete días. Sin embargo, Budó no ha ofrecido sus excusas por no aceptar preguntas hechas originalmente en castellano, sino por la forma en la que expresó (el «tono») esa censura a la prensa.

«Primero de todo y antes de empezar con la rueda de prensa (...) permítanme que públicamente y delante suyo pida excusas porque probablemente el tono utilizado la semana pasada no fue el más correcto. No me cuesta en absoluto pedir excusas por el tono de voz», ha señalado este martes la también consejera de la Presidencia de Quim Torra antes de iniciar su exposición.

Budó ha criticado además la propuesta de Ciudadanos de debatir en el Parlament la polémica que protagonizó con una periodista que preguntó en castellano a la portavoz. «Algunos están aprovechando este hecho para alimentar una polémica ficticia y para continuar atacando la inmersión lingüística en Cataluña, que siempre ha sido un modelo ejemplar», ha asegurado tras señalar que «le sabe mal».