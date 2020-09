Mas no se afiliará a Junts porque considera que fomenta la división interna de los independentistas catalanes «No puedo acabar mi trayectoria política en un partido que puede acabar en la separación», ha asegurado este lunes, pero ha descartado volver «a la primera línea política»

«No puedo ir a un proyecto que comporta el riesgo de la separación del independentismo». Artur Mas ha dicho basta. El expresidente de la Generalitat de Cataluña y que fuera líder del secesionismo conservador ha explicado este lunes, en una rueda de prensa, que no dejará el PDECat para integrarse en Junts porque este movimiento supone, desde su punto de vista, un claro riesgo para la unidad interna del independentismo catalán.

«¿Por qué no me integro en Junts? No es una respuesta improvisada y responde a una trayectoria de 30 años. Porque después de 30 años de estar trabajando por proyectos que siempre sumaban e integraban, y lo conseguían. No puedo acabar mi trayectoria política en un partido que puede acabar en la separación», ha indicado.

Mas ha justificado esta manera de romper su silencio en dos aspectos. Por un lado, la formación de Junts, con Carles Puigdemont al frente, que está rompiendo internamente al PDECat, y además, por la crisis de gobierno que Quim Torra llevó a cabo a primeros de mes, expulsando de la Generalitat a los consejeros del PDECat. «Esta decisión no es ni neutra ni gratuita», ha resaltado.

Para evitar posibles suspicacias, el propio expresidente autonómico (que quiere potenciar su «perfil institucional») ha asegurado que no volverá «a la primera línea política», ni aceptará cargos políticos o institucionales. Y ha añadido que, pese a lo que pueda parecer, sus palabras y posición no deben ser interpretados como el inicio de una confrontación contra Puigdemont, que lidera Junts desde Bélgica y quiere absorber al PDECat.

En esta línea, entre los cometidos que se autoimpone a partir de ahora estará el de construir o reconstruir internamente el secesionismo que él mismo lideró en 2015. Sobre la situación del secesionismo, el expresidente autonómico catalán ha asegurado sentirse «triste, decepcionado y enfadado» y ha indicado que «nadie» tomará en serio al movimiento separatista si no hay «unidad».