Más amor y menos «procés» para las elecciones del 14-F Bajo el lema «No tenemos miedo», el nuevo Partido del Amor se presenta como una «tercera vía» para los catalanes

Fran Torres Barcelona Actualizado: 21/12/2020 20:07h

Un nuevo partido irrumpe en el escenario político catalán buscando ser la ansiada solución para los problemas reales de los catalanes. Se trata de una formación política fruto del mundo postpandemia y que se postula como el único partido del mundo que no tiene ningún adversario político. Ni el incombustible "procés", ni la fórmula mágica para contentar a todos los constitucionalistas ante el desafío secesionista. Hablamos del Partido del Amor.

Su objetivo es dar visibilidad a aquello que ha hecho de la política una "fábula de sesgos" y, al mismo tiempo, empezar a trabajar en "políticas del amor" para las instituciones, para empezar a construir el mundo que vendrá después de la pandemia, el mundo del mañana con propuestas reales aunque algo inalcanzables a corto plazo.

Miguel Iglesias, el activista y escritor del "best-seller" -editado por Plataforma Editorial- "La Fórmula del Amor", es su ideólogo y fundador. Fue en enero de mismo año cuando fundó el partido, pero hasta el pasado mes de septiembre, no obtuvo los permisos legales para registrarse como formación política. Asegura que va en serio.

El miedo, su único enemigo

Según palabras de su propio fundador, sus enemigos no son otras formaciones ni ideologías, sino que su único enemigo es el miedo. En palabras para ABC, Iglesias subraya: "El miedo es uno de los motores más potentes de la historia de la humanidad, es por eso que muchos de los movimientos políticos nacionalistas y extremistas surgen fruto del temor. Todo por el miedo a perder algo. Por ello, una vez se supera el miedo, la sociedad avanza".

El partido de Miguel Iglesias apela a siete de los principios universales compartidos por la gran mayoría de las personas para elaborar las bases de sus políticas: la generosidad, el respeto, el cuidado, la empatía, el conocimiento, la solidaridad y el amor.

Para ello, se presentan a estas próximas elecciones con políticas "amorosas" para todos: reducción a la mitad de los salarios relacionados con la política, acceso gratuito a Internet para toda la población, la eliminación de los peajes en autopistas o la repoblación de la "España vaciada", entre otras propuestas estrella. Populismo en almívar.

"Hay cosas que no son negociables"

Miguel Iglesias, recalca que desde el Partido del Amor quiere construir una alternativa política en aquello que nos une y no en intereses particulares. Además, añade: "El dinero se está gastando en cosas que no son prioritarias; 13 mil millones del presupuesto anual del estado se destina a la creación de nuevo armamento". Ante ello, es rotundo: "Hay cosas que no son negociables".

Con el espírtu de cambiar las reglas del juego y ver la política en otra dirección que no sea la de "una pelea de borrachos en la barra de un bar", Iglesias hace un llamamiento a soñar con el mundo que la sociedad quiere para el mañana y a liberarse de todos los miedos infundados: "Hace falta más amor, esta situación política actual ya nos aburre y mucha gente se siente estafada ", concluye.

Veremos qué deparará el futuro al Partido del Amor. De momento, el siguiente partido que tendrá que jugar es la recogida de firmas para poder presentarse a las elecciones autonómicas catalanas. Una tarea que se antoja difícil, pero no imposible, insiste. En esta Cataluña, ya sabemos que todo -por bizarro que sea- puede suceder.