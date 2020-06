Marta Pascal, elegida secretaria general del nuevo Partido Nacionalista de Cataluña «No aceptaremos etiquetas entre quien es más catalanista, independentista o menos», advierte la exsenadora

La excoordinadora general del PDECat Marta Pascal ha sido elegida secretaria general del nuevo Partido Nacionalista de Cataluña (PNC) con un 91% de votos favorables. Su designación ha tenido lugar en el congreso constituyente que la formación ha celebrado este sábado en Gerona.

En su primer discurso como líder de la nueva formación catalanista, Pascal ha aseverado que el PNC no ha llegado para ser «la muleta de nadie ni la cuota de nada», ni tampoco «ni una rama ni ninguna hoja de ningún proyecto del pasado». «Este momento no pide ni frentismo, ni bloques, ni trincheras», ha afirmado la dirigente nacionalista, que también ha reclamado «un Govern que gobierne y que no busque excusas en terceros».

El partido nace, según ha dicho Pascal en su discurso, «con vocación de centralidad», voluntad de «suma e inclusión» y con la ambición de ser un proyecto grande que apueste por negociar y conseguir una gran mayoría para volver a prestigiar las instituciones catalanas. «No aceptaremos etiquetas entre quien es más catalanista, independentista o menos», ha advertido la exsenadora convergente. Olga Tortosa ha sido elegida como presidenta del partido y Dolça González como defensora del militante con un 89% de votos favorables.