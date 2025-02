ERC mantiene su negativa a la prórroga del estado de alarma: «Cataluña no puede ser una gestoría»

«Súper-ministros». Ese es el concepto que usa ERC para descalificar el mando único centralizado en el Gobierno que se aplica desde el inicio del estado de alarma . Según ha avisado este lunes la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, la formación de Oriol Junqueras sigue estancada en su «no» a la prórroga de esta situación excepcional, se votará este miércoles en el Congreso . Piden que la Generalitat recupere sus competencias, posición compartida con Junts per Catalunya, que también abre a negociar su abstención.

«Desde Esquerra consideramos que no se dan las condiciones para modificar nuestra posición. No se han dado los cambios suficientes, no han cambiado el enfoque. Nos mantenemos en el no a la prórroga del estado de alarma», ha afirmado Vilalta antes de apuntar que seguirán negociando hasta el último momento. «Que acabe esta excepcionalidad», ha reclamado la también secretaria general adjunta del partido independentista mientras pedía insistentemente que el Govern recupere sus atribuciones en la gestión de la crisis del coronavirus .

«Cataluña no puede ser una gestoría» , ha remarcado la dirigente de ERC. «Que no sean los súper-ministros los que decidan en Cataluña, que sea el gobierno de la Generalitat», ha resaltado Vilalta. ERC y Junts negocian en estos momentos por separado su posición ante el estado de alarma, situación que los republicanos no ven «incoherente» con el hecho de que ambos pidan recuperar unas competencias que luego tendrán que gestionar de forma conjunta.

Junts se abre a negociar

Por su parte, el presidente de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado también este lunes que su grupo en el Congreso está abierto a cambiar su negativa a la prórroga del estado de alarma si el Gobierno «rectifica» y devuelve las competencias a la Generalitat. «Nuestra posición sobre el estado de alarma ha sido muy clara y coherente. Tenemos voluntad de negociación y diálogo, pero hay aspectos que son esenciales, como la recuperación de las competencias», ha recalcado en rueda de prensa telemática.