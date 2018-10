Los letrados del Parlamento catalán concluyen que los diputados de JpC no pueden votar si no son sustituidos El informe jurídico además advierte de que si se producen votaciones podrían ser impugandas ante el Tribunal Constitucional

Daniel Tercero

Barcelona Actualizado: 08/10/2018 21:21h

Los letrados del Parlamento de Cataluña han hablado. Los votos de los cuatro diputados de Junts per Catalunya (JpC) afectados por el auto del juez Pablo Llarena no deberían votar hasta que pidan ser sustituidos por otros diputados. Esta es la opinión (no vinculante) de Xavier Muro y Joan Ridao, máximos responsables de los Servicios Jurídicos de la Cámara catalana.

Muro y Ridao firman el informe, solicitado esta tarde por el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent (ERC), que especifica que el texto presentado por JpC para que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull puedan votar «no se adecúa al contenido de la resolución» que el pleno aprobó el 2 de octubre.

En dicha resolución, además de rechazar la suspensión de los seis diputados afectados por el auto de julio del magistrado del Tribunal Supremo (cuatro de JpC y dos de ERC: Oriol Junqueras y Raül Romeva), también se indicaba que, mientras se mantenga esta situación judicial, estos seis diputados debían sustituirse por otros compañeros de escaño.

ERC así lo hizo, designando a un sustituto para sus dos diputados; pero JpC optó por mantener que sus diputados no estaban suspendidos y, en consecuencia, reiterar que tienen el voto delegado.

Si se vota, podría impugnarse

Ahora, los letrados han puesto negro sobre blanco lo que llevan diciendo desde hace una semana en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. No sirve legalmente, advierten, que se comunique a la Mesa que Albert Batet (JpC) «continuará votando en representación de los referidos diputados».

Por lo tanto, «en ningún caso» los escritos de los cuatro diputados de JpC se ajustan a lo señalado en la resolución parlamentaria, recuerdan los letrados en el informe.

Además, Muro y Ridao advierten de que, como consecuencia de lo anterior, si en el pleno de mañana se ejerce el voto de los cuatro diputados (por delegación) todas las votaciones podrían ser impugnadas y, por lo tanto, «susceptibles de ser invalidadas».

Así, el máximo órgano rector del Parlamento catalán, que se reúne mañana a las 12.00 horas, tendrá sobre la mesa el informe que Torrent solicitó este lunes. En JpC no se dan por enterados y esperan que Torrent no haga caso a los letrados, aunque en la tarde de hoy no descartaban algún tipo de movimiento por su parte.

A las 15.00 horas de este martes está previsto que se retome el pleno de Política General, suspendido el jueves por esta discusión entre JpC y ERC, para que se voten las propuestas de resolución de los grupos parlametarios.