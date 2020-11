Laura Borràs se suma a las primarias de Junts con el aval de Torra y la sombra del Supremo La diputada en el Congreso afirma que la decisión «no ha sido fácil» y promete fidelidad a Puigdemont y al 1-O

Poco a poco se va clarificando el panorama previo a las elecciones autonómicas que, previsiblemente y si la pandemia lo permite, Cataluña celebrará en febrero. En Esquerra Pere Aragonès se esfuerza en alimentar su perfil público mientras en Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, varios dirigentes están dando pasos adelante para ser los próximos candidatos a presidir el Govern.

Este miércoles ha sido Laura Borràs, exconsejera de Cultura de Quim Torra y portavoz de Junts en el Congreso, la que ha oficializado su intención de concurrir a las primarias que los neoconvergentes preparan para diseñar su propuesta electoral. «La lealtad con el 1-O, imprescindible, el compromiso con el presidente legítimo Puigdemont, inalterable». Esta ha sido la primera promesa de Borràs en el vídeo que ha difundido hoy en las redes sociales para oficializar sus intenciones tras semanas de especulaciones.

«Os dirán que ahora no toca hablar de independencia, que es el momento de la gestión, y la gestión para un servidor público es siempre una obligación que hay que ejercer con eficacia y eficiencia. Por esto, ahora más que nunca, es el momento de trabajar con solvencia para lograr la independencia», ha aseverado la dirigente independentista en un mensaje a las bases de Junts salpicado con ataques velados a ERC, que centrará su campaña en prometer una buena gestión de la autonomía mientras no se obtiene la secesión. «Las fórmulas del pasado ya no sirven», ha clamado la diputada.

La carrera de Borràs para liderar el cartel de Junts para la Generalitat nace marcada por dos elementos, uno positivo y otro negativo. Por un lado, destaca la popularidad de la diputada entre las bases independentistas, de otro, pesa la sombra de sospecha que hay sobre ella, no en vano, Borràs está siendo investigada por el Supremo por, presuntamente, trocear 18 contratos por más de 200.000 euros y darlos a dedo a un amigo cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2018. Entre los primeros apoyos cosechados por Borràs, el de Quim Torra, que le ha expresado su respaldo en las redes sociales.

Si hoy ha sido el turno de Borràs, ayer fue el de Damià Calvet, actual consejero de Junts en el Govern, donde ostenta la cartera de Territorio y Sostenibilidad, que recuperó para su vídeo la propaganda institucional de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1-O. Las primarias de Junts arrancaron este pasado lunes y durarán varias semanas. En total habrá tres votaciones separadas en el tiempo: primero la del presidenciable (28 y 29 de noviembre), después la de las primeras posiciones de la lista (medianos de diciembre) y finalmente, el resto de la candidatura.