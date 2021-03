Junts rechaza la presión para lograr ya un pacto con ERC y deja en el aire si el viernes votará a Aragonès La formación neoconvergente reclama seguir negociando y dice que conoció el acuerdo ERC-CUP por la prensa La estrategia conjunts con ERC en el Congreso o el rol de Carles Puigdemont, elementos que estacan su decisión final

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 22/03/2021 15:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tres días, las principales patronales catalanas se reunieron con la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts) para reclamar la pronta formación del próximo gobierno catalán. Ayer, la CUP se sumó a la presión alrededor del partido de Puigdemont anunciando un preacuerdo con ERC, hecho que deja la investidura del presidenciable republicano, Pera Aragonès, únicamente en manos de los neoconvergentes.

«En absoluto nos sentimos presionados». Así de rotunda ha respondido este lunes la portavoz de Junts, Elsa Artadi, al ser preguntada por la prensa por el pacto, conocido ayer, entre republicanos y anticapitalistas y su eventual efecto en las negociaciones, que siguen abiertas, entre Junts y ERC. Aunque con buenas palabras, la dirigente neocovergente también ha hecho patente la molestia en su partido por el hecho de que Esquerra hayan priorizado el acuerdo con la CUP y que hayan conocido su contenido a través de la prensa.

«Hacer un acuerdo exclusivamente de investidura y que después haya un gobierno débil no es lo que necesita este país», ha añadido Artadi. Con todo, ha señalado que Esquerra está en su derecho de organizar las negociaciones como considere en tanto que ostenta el «liderazgo» de las conversaciones para la formación del ejecutivo. «No queremos que este gobierno sea una montaña rusa ni un 'Vietnam'», ha agregado tras reclamar a los de Oriol Junqueras que sigan negociando, si es necesario, «las 24 horas del día» con tal de llegar a un acuerdo que satisfaga a la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula de Junts, Artadi ha evitado, reiteradamente, desvelar el sentido del voto del partido en el debate de investidura previsto para el viernes. Asimismo, ha pedido no hacer la negociación a través de los medios de comunicación y las filtraciones a la prensa. A su parecer, ha añadido, queda todavía tiempo y numerosas carpetas por cerrar. «Estamos a la espera de saber si Pere Aragonès (el presidenciable de ERC) se propondrá como candidato o no, aún no conocemos qué candidatos habrá, si es que hay alguno», ha aseverado finalmente la vicepresidenta de Junts.

«Cuando llegue el momento, en funcion de cómo estén cerrados los acuerdos, podremos definir el voto», ha zanjado. Por ello, ha pedido a ERC «voluntad de trabajo y acuerdo» para cerrar unas conversaciones Junts-Esquerra que, aunque avanzan, no han permitido un acuerdo entre republicanos y neconvergentes en cuestiones importantes para los segundos como la estrategia conjunta del independentismo en el Congreso de los Diputados o el rol que otorgará el próximo Govern a Carles Puigdemont y a su 'Consell de la República', el órgano paralelo que lidera desde Bélgica.