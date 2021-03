Junts pide a Aragonès que evite una segunda derrota retirando su candidatura a la Generalitat de Cataluña Los de Puigdemont evidencian que el principal escollo para el acuerdo con ERC es el papel que debe jugar el ex presidente autonómico

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 26/03/2021 16:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Albert Batet (Junts) ha pedido a Pere Aragonès (ERC) que evite la segunda votación del debate de investidura, cuya primera sesión se celebra este viernes. Junts se abstendrá en la primera votación, hoy, por lo que Aragonès no conseguirá la mayoría absoluta necesaria (68 votos) para ser investido presidente de la Generalitat. Para evitar una segunda derrota, Batet ha recomendado al candidato de ERC, durante su intervención en el debate, que impida la votación que se celebrará, probablemente, el martes.

De esta manera indirecta, Junts ha pedido a Aragonès que retire su candidatura para seguir negociando, ya que la segunda votación solo se puede evitar si el candidato retira su propuesta de investidura. Una situación que no se ha dado nunca en los plenos de investidura anteriores en el Parlamento de Cataluña y cuya petición ha sonado en la Cámara autonómica como un intento de humillar al candidato de ERC.

Batet ha defendido que Junts quiere «un acuerdo de legislatura y no solo un acuerdo de investidura». En esta línea, el escollo principal para firmar un acuerdo es el papel que debe jugar Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, fugado de la Justicia en Bélgica y eurodiputado. Así, Batet ha indicado que la apuesta de Junts es trabajar en «la vía de la bifurcación». Es decir, que el Consell per la República -una asociación privada que controla Puigdemont- se equipare a la Generalitat de Cataluña.

Para Junts, por un lado, el citado Consell per la República debe trabajar para conseguir la secesión. Un objetivo que, en opinión de Batet, se puede hacer mejor desde «el exilio» y que, bajo el control de Puigdemont, es el que ha puesto «el sello» de «las victorias» contra la democracia española. En paralelo, la Generalitat debe dedicarse al día a día y es ahí donde se situaría Aragonès. En cualquier caso, Batet ha negado que la intención de su formación sea la de «especular con otras elecciones».

Los actuales socios -Junts y ERC mantienen el actual Govern catalán en funciones- siguen chocando, también, por los siguientes pasos que deben dar los independentistas. Para Batet, una vez conseguido el 52 por ciento en las urnas el 14-F, no tiene sentido otro referéndum, como tampoco mantener la mesa de diálogo («¿Hasta cuándo?») con el Gobierno de España. Esta línea (referéndum y mesa de diálogo) es la que defiende ERC y queda fijada en el acuerdo de esta formación con la CUP.

Por su parte, Aragonès, en la respuesta a Batet, se ha mostrado convencido de que puede conseguir que Junts acabe por apoyarle en la segunda votación, previsiblemente el martes, por lo que ha descartado, sin decirlo, que tenga intención de retirar su candidatura. En esta línea, ha asegurado que los dos partidos comparten más cosas de las que le separan y se ha comprometido a una mayor coordinación entre todos los ámbitos independentistas pero reclamando respeto para la Generalitat.