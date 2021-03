Junts no apoya (de momento) a Aragonès, pero descarta una repetición electoral tras el resultado del 14-F El Consell per la República de Puigdemont,una asociación al margen de la Generalitat, escollo para el acuerdo con ERC

Pere Aragonès no será investido presidente de la Generalitat de Cataluña el viernes –en la primera vuelta– y tiene difícil conseguirlo el martes –en la segunda votación, en caso de que esta sea necesaria–. Hoy, Junts ha dicho no al candidato de ERC. Jordi Sànchez, secretario general de Junts, ha anunciado, en una conferencia vestida de solemnidad y retransmitida en directo por el canal informativo de TV3, que todavía no se dan las condiciones para que los de Carles Puigdemont apoyen a Aragonès. No hay acuerdo y, aunque este podría cerrarse en los próximos «días o semanas», según Sànchez, Junts ha descartado una repetición electoral. Todo apunta a que la negociación entre ERC y Junts, por lo tanto, se alargará con un plazo máximo de dos meses y hasta el 26 de mayo como fecha límite.

Junts ha respondido, así, al acuerdo cerrado por ERC y la CUP esta misma semana –a la espera de que las bases de los antisistema lo ratifiquen el jueves– por el que los 'cuperos' apoyarán a Aragonès. Pero los 33 diputados autonómicos de ERC más los 9 de la CUP (42) no son suficientes frente a los 61 noes que suman PSC, Vox, ECP, Cs y PP. Los 32 de Junts son decisivos.

Esta es la partida que quieren jugar los de Puigdemont, sin limitarse a una investidura en el primer pleno. Sànchez ha alabado a Aragonès, presente en la conferencia y que ha aplaudido a Sànchez al finalizar, ha descartado unas nuevas elecciones y ha reivindicado la unilateralidad independentista –en base a haber superado el 50 por ciento del voto el pasado 14 de febrero– para acto seguido confirmar que no hay acuerdo: «Me gustaría decir que sí existe, pero ahora esto no es posible».

Entre los aspectos que impiden, todavía, llegar a un acuerdo, está el papel del Consell per la República, que controla Puigdemont desde Waterloo (Bélgica) y no tiene encaje legal en la administración autonómica. Junts quiere que esta asociación se sitúe por encima de la Generalitat para coordinar, entre otros aspectos, los pasos a seguir en la confrontación del Govern catalán contra la legalidad, vía que Sànchez ha defendido este martes, una vez más, y el acuerdo firmado por ERC y la CUP prevé en un plazo máximo de dos años.

Una vez despejada la duda de la incógnita en la ecuación ERC-Junts-CUP, el pleno de investidura, el viernes, se puede convertir en un calvario político para Aragonès. Solo cuenta con el apoyo sólido de su formación. La CUP le respaldará pero sin entrar en el gobierno; Junts no pasará de la abstención; y el resto de partidos, que forman la oposición, evidenciarán la debilidad del candidato y la supuesta ingobernabilidad de los independentistas.

Segunda votación, el martes

Lo que sí es seguro es que Laura Borràs (Junts), presidenta del Parlamento autonómico, convocará el pleno de investidura para el viernes a las 10.00 horas. Y que le ofrecerá a Aragonès defender su candidatura. Todo apunta que este no conseguirá los 68 votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda votación a los dos días. Sin embargo, aunque hasta ahora esos dos días se han considerado días naturales, Borràs ha señalado este martes que son días hábiles, una interpretación que tiene el aval de los letrados, según han señalado a ABC fuentes parlamentarias.

Por lo tanto, la segunda votación no se celebrará el domingo, sino el martes. Pero, tras oír a Sànchez señalar las diferencias con ERC, Aragonès necesitará, al menos, un nuevo pleno de investidura.