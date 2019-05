JpCat recurre el veto a Puigdemont ante un contencioso, el Supremo y la JEC Si el Supremo o el contencioso administrativo no les dieran la razón, han explicado que pasarían a actuar ante el Tribunal Constitucional y, si tampoco prosperara, recurrirían al Tribunal de Justicia de la UE con la intención de que resuelva antes de las elecciones

Junts per Catalunya (JxCat) ha presentado recursos ante un tribunal contencioso administrativo de Madrid, el Tribunal Supremo y la propia Junta Electoral Central (JEC) contra el veto de esta última institución a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comín como candidatos de la lista a las elecciones europeas.

En una rueda de prensa, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, la diputada autonómica de JxCat Gemma Geis y el abogado Gonzalo Boye, candidato «provisional» de JxCat a las europeas en sustitución de Puigdemont, han explicado las acciones contra la decisión de la JEC que excluyó a los tres candidatos, que huyeron de España en 2017.

Costa ha explicado que la JEC ha sido «confusa» a la hora de determinar dónde debían recurrir, por lo que este jueves, cuando termina el plazo, han optado por presentar el mismo recurso ante tres organismos: un tribunal contencioso administrativo de Madrid, la sala tercera del Tribunal Supremo y la propia Junta Electoral, para que lo dirija al tribunal que considere competente.

Estos recursos incorporan la petición de medidas cautelares para que los candidatos excluidos sean restituidos en la lista mientras los tribunales no resuelvan la cuestión.

Si el Supremo o el contencioso administrativo no les dieran la razón, han explicado que pasarían a actuar ante el Tribunal Constitucional y, si tampoco prosperara, recurrirían al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, con la intención de que resuelva antes de las elecciones.

Costa ha defendido que Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen sus «derechos políticos intactos» y ha considerado que la JEC se ha «inventado un motivo que no existe en ninguna ley para que no se puedan presentar».

Ha remarcado que en los recursos se deja claro que los tres no son «representantes» de España sino de los ciudadanos que les voten, y que el «Estado español no puede hacer lo que quiera» con estas elecciones, sino que debe cumplir con las «normas europeas». Por su parte, Boye ha expresado su confianza de que los tribunales les darán la razón: »La ley está con nosotros y nosotros con la ley», ha asegurado. Y «la mejor garantía» de que tienen la razón es, ha dicho, el voto particular del presidente y el vicepresidente de la JEC en el acuerdo por el que se vetó a los tres candidatos.

En todo caso, ha afirmado que si el Supremo o el contencioso no les dieran la razón, pasarían a actuar ante el Tribunal Constitucional.

Y si tampoco prosperara, presentarían una «cuestión prejudicial» ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, para que resuelva antes de las elecciones.

Boye ha dicho que como abogado le daría «vergüenza» tener que acudir a Luxemburgo por lo que considera una «aberración» de la JEC, pero ha dejado claro que lo harán si es necesario.

Geis, por su parte, ha llamado a la movilización en las diversas concentraciones convocadas para este viernes en Cataluña, en las que espera que se exprese el rechazo contra una decisión que ha calificado de «aberración jurídica que pasará tristemente a la historia del Derecho».