Josep Rull sale de la cárcel para trabajar en la Mútua Terrassa: «Salgo de Lledoners con la cabeza bien alta» El exconsejero de Puigdemont podrá salir 12 horas al día para trabajar y hacer voluntariado

ABC Barcelona Actualizado: 09/03/2020 10:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno de Carles Puigdemont, Josep Rull, ha salido este lunes de la cárcel para ir a trabajar a Mútua Terrasa. Rull ha abandonado la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las 8.15 horas, a pie y acompañado por su pareja, Meritxell Lluís.

En una publicación en Twitter, Rull ha expresado que sale de la cárcel «con la cabeza bien alta» por el trabajo hecho y ha lamentado no hacerlo en libertad, pese a que ha recalcado que él se siente así. «Hoy salgo de Lledoners con la cabeza bien alta por el trabajo hecho junto a muchos de vosotros. No salgo libre aún, aunque me siento. Libre de pensar, libre de escuchar y hablar, libre de compartir el deseo de vivir en un país libre» ha dicho en Twitter.

Rull podrá salir 12 horas al día para trabajar y hacer voluntariado, siendo junto al también exconseller Jordi Turull los últimos presos del procés que faltaban en acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Todos, estarán en reve en la calle la mayor parte del tiempo gracias a la flexibilización de las condenas impuestas por el Supremo por su implicación en el 1-O.