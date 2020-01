Jordi Sànchez sale de la prisión de Lledoners para disfrutar de su primer permiso de 48 horas

El ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha salido este sábado de la cárcel de Lledoners para disfrutar de su primer permiso de 48 horas, tras llevar en prisión 830 días, más de un cuarto de la condena que el Supremo le impuso por el 'procés'.

Acompañado de su mujer y su hija, Sánchez ha abandonado el centro penitenciario alrededor de las 16.10 horas, ocho días después de que saliera utilizando también su primer permiso el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El dirigente independentista ha agradecido a los medios de comunicación que estaban esperando a la salida: «Gracias por venir» y, al ser preguntado por cómo estaba, ha respondido que bien.

Sánchez ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo de su salida junto al mensaje: «Empiezo el primer permiso de dos días para estar con la familia. Un permiso no es la libertad, es un paréntesis de 48 horas después de 19.944 horas de prisión».

Començo el primer permís de 2 dies per estar amb la família. Un permís no és la llibertat, és un parèntasi de 48 hores després de 19.944 hores de presó.



Només l’amnistia ens retornarà la llibertat. Gràcies per tot el vostre suport i respecte! Seguim forts, sense defallir! pic.twitter.com/Ip37ZMWM4m