«tal vez funcionaría» Un jefe de prensa de la Generalitat evoca levantamientos armados en defensa de la independencia «Tal vez es un enfoque que todavía no hemos planteado y funcionaría», escribe el director de comunicación de Interior Malestar en la cúpula de los Mossos: «Necesitamos gente que con capacidad para dar mensajes sensatos. No nos representa»

El director de comunicación de la Consejería de Interior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, ha escrito esta mañana un «tuit» en el que rememora revueltas armadas sugiriendo que podría ser una forma de alcanzar la independencia.

En el mensaje, que ha escrito sobre las 10.30 y ha borrado una hora más tarde, el jefe de prensa del departamento del que dependen los Mossos d'Esquadra publicaba un cartel de propaganda de la época de la Guerra Civil donde se ven dos manos apuntando con un rifle, las fechas de 1808 y 1936 y la leyenda «de nuevo por nuestra independencia». El cartel lo elaboró en 1937 el valenciano Josep Renau en defensa de la causa republicana durante la Guerra Civil.

En la misma publicación, acompañando el cartel, Piqué ha escrito: «Tal vez es un enfoque que todavía no hemos planteado y funcionaría». Una hora después ha borrado el mensaje. La publicación coincide con la celebración en Madrid del 2 de Mayo, en el que se conmemora el levantamiento de 1808 contra las tropas de Napoleón.

Preguntado por ABC por la intención de dicha publicación, el director de comunicación del departamento que dirige el consejero Miquel Buch lo ha justificado así: «Me ha llamado la atención eso de dar la independencia a España, tal vez sería la manera de tener la nuestra. Pero me ha parecido una burrada y la he borrado. Curiosamente nadie me ha dicho nada hasta después de borrarlo».

El sindicato de mandos de Mossos Sicme ha reaccionado diciendo que Interior «necesita gente al frente del departamento de comunicación con capacidad para dar mensajes sensatos y de tranquilidad». «Este, no nos representa», acaba diciendo el sindicato en un «tuit».

@interiorcat necessita gent al capdavant del departament de comunicació amb capacitat per donar missatges assenyats i de tranquil·litat. Aquest, no ens representa. pic.twitter.com/nSbZDvbJm5 — SICME (@SICMECAT) May 2, 2020

Piqué, exjefe de prensa de Artur Mas durante su etapa como presidente de la Generalitat, y muy próximo a Carles Puigdemont, es muy prolífico como activista en las redes sociales con mensajes a menudo polémicos. De la órbita posconvergente, sus «tuits» apuntan siempre a la defensa del «procés», y a menudo también contra el Gobierno de España, contra Ada Colau o incluyo contra los socios de los posconvergentes en el Govern, Esquerra Republicana.