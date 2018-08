El independentismo relega a las víctimas del terrorismo en su acto de homenaje a Joaquim Forn Las entidades secesionistas organizan un aquelarre bajo la lluvia ante la prisión de Lledoners «Estamos más fuertes que nunca y más decididos que nunca al llegar a la República catalana», resalta Quim Torra

M.V.

Barcelona Actualizado: 17/08/2018 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presidido este viernes un acto de supuesto apoyo a las víctimas del atentado del 17-A ante la prisión de Lledoners, donde está preso, entre otros, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn. «Estamos más fuertes que nunca y más decididos que nunca al llegar a la República catalana», ha apuntado Torra entre gritos de «independencia» en un acto teóricamente dedicado a los fallecidos del ataque yihadista.

El acto celebrado ante la cárcel que acoge a dirigentes secesionistas como Oriol Junqueras, Raül Romeva o Jordi Turull ha contado con la participación de los líderes de entidades como la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural o la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Asimismo, la esposa del exconsejero Forn, que dirigió hace un año el operativo de los Mossos tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) también ha hablado para pedir la libertad de su marido.

La motivación inicial del acto era ofrecer el reverso soberanista a los actos oficiales y neutrales que han tenido lugar esta mañana en Barcelona con la presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y la cúpula de la Generalitat, sin embargo, ha acabado convirtiéndose en un auténtico aquelarre independentista bajo la lluvia al que han asistido varios centenares de manifestantes que han formado largas colas de coches y autocares en las inmediaciones del centro penitenciario.

Antes de las palabras de Torra, se han sucedido varios discursos y parlamentos salpicados por vítores a los «presos políticos» y otras consignas independentistas. En todos ellos, se ha hablado más de la «república catalana» que de víctimas, del terrorismo y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias que inicialmente se querían reivindicar.

Ataques al Rey

«En condiciones normales la ANC no organizaría este acto», ha reconocido la líder de la Assemblea, Elisenda Paluzié durante su turno de palabra. Sin embargo, ha condimentado su intervención con ataques al Estado, a los medios de comunicación no catalanistas y los cuerpos de seguridad. A su vez, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha arremetido contra la representación gubernamental venida de Madrid encabezada por los Reyes y ha aseverado que esta mañana, durante los actos oficiales en La Rambla, los «carceleros» no han tenido «vergüenza» al mirar a los a la esposa del exconsejero Forn.