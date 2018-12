El independentismo capta al artista chino Ai Weiwei

El artista chino Ai Weiwei visitó esta semana a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners (Barcelona). El encuentro entre los dirigentes secesionistas y el también activista fue publicitado a bombo y platillo por el independentismo. Asimismo, Òmnium Cultural -una de las principales entidades soberanistas- compartió un vídeo-selfie en el que Weiwei valoraba su encuentro desde las mismas puertas del centro penitenciario catalán,

Según el artista, la situación de los dirigentes procesados por encabezar el referéndum ilegal del 1-O es «inaceptable» porque viola completamente «lo que significa esencial de una sociedad democrática». Sobre el presidente de Òmnium, Weiwei señaló que tenía «un espíritu maravilloso». «Creo que es bastante irónico que en este momento en Europa se puedan tener presos políticos durante más de un año y sin juicio», añadió el activista, palabras que reconfortaron al independentismo.

📽️ Artist & activist Ai Weiwei (@aiww) after visiting @jcuixart in prison:"It's quite ironic that in today's #Europe there are still political prisoners. It's not an acceptable situation, it totally violates the essential meaning of a civilised and democratic society".#Cataloniapic.twitter.com/ewCwiKtrbB