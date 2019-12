Impulso Ciudadano condena que la Abogacía del Estado «se convierta en la defensa del condenado» Junqueras La entidad, formada entre otros por juristas de Cataluña, considera que el escrito de la Abogacía es «imaginativo y carente de fundamentación jurídica»

Las reacciones al informe de la Abogacía del Estado, en el caso de la situación judicial de Oriol Junqueras, a resultas de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no se han hecho esperar, también desde fuera del ámbito partidista de las formaciones políticas. Este es el caso de Impulso Ciudadano, una entidad crítica con el independentismo catalán y formada por, entre otros, juristas, que ha emitido hoy un duro comunicado.

Impulso Ciudadano ha denunciado que, con su escrito, la Abogacía del Estado, en vez de defender «el interés general», se ha convertido en «la defensora de quienes tienen como propósito destruir nuestro orden constitucional»; y ha condenado «la instrumentalización de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno», que preside en funciones Pedro Sánchez.

En este sentido, esta asociación -que tiene entre sus objetivos velar por el cumplimiento de las leyes en materia de derechos civiles, sobre todo, en Cataluña- ha pedido a militantes y dirigentes socialistas «una reacción democrática», un llamamiento que ha hecho extensivo a toda la sociedad para que se respete la Constitución y el Estado de Derecho.

«Principal cabecilla no fugado»

En su nota, esta entidad, que preside el que fuera diputado autonómico catalán José Domingo, ha lamentado que el interés general para el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, sea «que no se ejecute la sentencia dictada contra el principal cabecilla no fugado del intento de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017, que se obvie que éste perdió su condición de diputado europeo el 14 de octubre de 2019, que no se comunique en debida forma al Parlamento Europeo que perdió tal condición en dicha fecha y no en ninguna posterior y que un condenado por sentencia firme por delitos graves pueda desplazarse por España y el extranjero con el fin de ejercer una función que perdió hace más de dos meses».

De esta manera, Impulso Ciudadano ha compartido la tesis de la Fiscalía, en este caso, quien ya ha solicitado al Tribunal Supremo que comunique al Parlamento Europeo que Junqueras perdió su condición de eurodiputado en 14 de junio, tras conocer la sentencia firme del Supremo, y que, por lo tanto, la decisión del TJUE no debería afectar a la situación real de Junqueras, actualmente en la prisión de Lledoners (Barcelona) cumpliendo su condena de 13 años de cárcel.

Igualmente, desde esta asociación se ha indicado que la Abogacía del Estado, en su escrito, practica la «especulación jurídica» para encajar su posición con la realidad, ya que describe la manera en la que, desde su opinión, Junqueras «podría llevar a cabo sus funciones de parlamentario europeo un diputado que había perdido su condición de tal ya en octubre». Un escrito totalmente «imaginativo y carente de fundamentación jurídica», ha añadido Impulso Ciudadano.

«Interés» partidista de Sánchez

Por último, en el comunicado se ha lamentado que «la utilización» de las instituciones del Estado «para el interés particular más que partidistas del actual presidente del Gobierno en funciones ha quedado probada mediante este escrito que confirma las peores expectativas tras el bochornoso espectáculo que vivimos ayer cuando supimos que ERC era conocedora, almenos, de las líneas generales del escrito antes de que éste fuera presentado al TribunalSupremo».

«La alianza explícita entre el Gobierno en funciones y quienes tienen como propósito declarado derogar la Constitución y destruir nuestro marco de convivencia ha comenzado a devorar las instituciones. Será difícil que la Abogacía del Estado se recupere de la mancha que supone esta toma de partido por un delincuente condenado, que se une a la filtración del escrito conocida ayer», ha añadido la entidad.