¿Qué hacer este fin de semana en Barcelona? Planes para el 9 y 10 de febrero Conciertos «retro», fiestas populares, carreras y mucha ciencia

ABC

Este fin de semana de febrero llega cargado de propuestas de ocio y cultura. Hay opciones para todos los gustos, deportistas, aficionados a la ciencia, nostálgicos de las décadas pasadas y amantes de la cultura popular tendrán la oportunidad de hacer actividades para evadirse y olvidarse del frío soleado que azota Barcelona desde hace días.

Barcelona, ciudad y ciencia

La primera Bienal Ciudad y Ciencia llenará Barcelona con más de noventa actividades que se celebrarán en sesenta equipamientos distribuidos por toda la capital, donde participarán 138 profesionales de la ciencia, que acercarán los avances y los retos de la física, la genética o la biotecnología a toda la población. Entre las actividades prevista hay conferencias, talleres, artes escénicas, espectáculos musicales, cine-fórums (como un ciclo de cine de ciencia-ficción) y propuestas infantiles y familiares, que llenarán bibliotecas, centros cívicos, espacios expositivos, salas de cine y centros de investigación. Además, el viernes 8 de febrero se celebrará la Noche de las Academias Científicas, un acontecimiento para abrir las puertas de espacios tan singulares como las academias de ciencias y artes, medicina y farmacia. Buena parte de las actividades programadas están dirigidas a un público familiar y juvenil, con el objetivo de promover la vocación y el interés por las profesiones científicas entre los más jóvenes. A través de talleres y actividades lúdicas, se pretende mostrar la ciencia como un gran paraguas de conocimiento próximo y estimulante.

¡Yo fui a EGB!

Este fin de semana llega a Barcelona la gira «Yo fui a EGB», vertiente musical de un fenómeno que empezó hace más de ocho años como página de Facebook y que hoy es una comunidad generacional en la que todos los nacidos en los 70 comparten experiencias, recuerdos, manías y filias. El de la capital catalana será uno de las pocas paradas del tour. El show será presentado por el humorista Carlos Latre, que reunirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona a grandes estrellas de los 80 y 90, como OBK, Pino D'Angiò, Olé Olé 2.0, con su cantante original Vicky Larraz, Ana Torroja, que cantará temas de Mecano, la Unión, los británicos Katrina and the Waves y su 'Walking on sunshine' o un show protagonizado por Toni Peret, Jose Mª Castells y Quique Tejada.

Santa Eulalia, patrona

Entre el 8 y el 12 de febrero, Barcelona vive la fiesta de Santa Eulalia en honor a la antigua patrona de la ciudad y protagonista de la Fiesta Mayor de invierno, una gran celebración de la cultura popular. Todo empezará este viernes por la noche cuando el Águila de la Ciudad encabezará un pasacalle hasta Santa María del Mar, donde se celebrará el tradicional Baile del Águila al presbiterio y ante el altar mayor de la basílica. El sábado será un día repleto de muestras de cultura popular con sardanas, encuentro de gigantes, muestras de danza, encuentro de tamborileros, correfocs y muchas más actividades. Domingo, desde la mañana, los grallers llenarán de música las calles del Gòtic. A las 10.00 horas, la Moixiganga de Barcelona actuará en la plaza de Sant Jaume, y, a continuación, lo harán los Falcons de Barcelona. Allí mismo tendrá lugar la diada castellera con los grupos de la ciudad. Este año, después de catorce años de ausencia, volverán los Castellers de Sarrià. El mismo domingo también habrá la Diada Castellera con los grupos de Barcelona, la Moixiganga y los Falcons, el Encuentro de Gigantes y el Cortejo de Santa Eulalia. También habrá desfiles musicales, sardanas, un espectáculo de danza a la Catedral y el Pasacalle y muestra de bailes de los Gigantes del Corpus y los Gigantes de Carnaval. Además, este sábado 9 de febrero tiene lugar la «Lali Joven», la fiesta mayor juvenil y asociativa. De 17.00 a 20.00 horas habrá actividades para niños y jóvenes y las 20.00 horas comenzarán los conciertos. Los días de fiesta mayor también habrá otras actividades como puertas abiertas en el Ayuntamiento o actividades y puertas abiertas en museos y centros culturales de la ciudad.

Media maratón 2019

Barcelona acoge este domingo la «eDreams Media Maratón 2019», actividad que fomenta el deporte con valores y ofrece la posibilidad de apoyar una causa solidaria a través de la plataforma de financiación colectiva migranodearena.org. En esta plataforma los participantes pueden escoger ayudar a la organización y la causa que deseen: salud e investigación médica, exclusión social, cooperación internacional, infancia, medio ambiente… Los que lo hagan tendrán un dorsal solidario gratuito para participar en la prueba deportiva. La carrera, un circuito rapidísimo por el centro de la ciudad, saldrá a las 8.45 horas del paseo de Pujades, que será también el punto de llegada. El recorrido pasará por el paseo de Picasso, la avenida Paral·lel, la Gran Vía, el paseo de Sant Joan, la calle de Pallars, la avenida Diagonal, la calle de la Selva de Mar y el Puerto Olímpico, entre otros lugares.

