El gobierno de Quim Torra reta a la oposición en Cataluña a presentar una moción de censura «No hay una alternativa», afirman desde el ejecutivo autonómico

El fracaso del ejecutivo de Quim Torra en la elaboración y negociación de los presupuestos de la Generalitat ha derivado en una petición por parte del PSC para que el presidente catalán se someta a una cuestión de confianza, o convoque elecciones. Desde el Govern, su vicepresidente, Pere Aragonès, ha retado a la oposición a presentar una moción de censura si quieren tumbar el ejecutivo porque la voluntad que tienen es de seguir gobernando.

«Lo que toca a la oposición, si tiene fuerza, es presentar una moción de censura. Pero no se ponen de acuerdo. Solo se ponen de acuerdo en criticar y en no presentar una alternativa», ha subrayado Aragonès, dejando claro que Torra tiene el apoyo de todos los miembros del Govern, que son de Junts per Catalunya y ERC.

Por su parte, la portavoz, Meritxell Budó, ha asegurado que la intención del ejecutivo es seguir gobernando. Budó ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán celebrada este martes para arremeter contra el PSOE y recordar que cuando Sánchez vio que sus cuentas no prosperaban, «convocó elecciones».